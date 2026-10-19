Черг по 40 годин на кордоні з Польщею немає, - ДПСУ спростувала повідомлення про затори

Повідомлення про необхідність чекати до 40 годин на українсько-польському кордоні не відповідають ситуації з легковим транспортом на виїзді з України. У Державній прикордонній службі запевняють, що значних черг наразі немає, хоча на окремих пунктах пропуску періодично виникають скупчення автомобілів.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами Демченка, ситуація на кордоні залежить від категорії транспорту, дня тижня та конкретного пункту пропуску. Найбільше навантаження традиційно спостерігається напередодні вихідних і в суботу.

Зокрема, у п'ятницю державний кордон України перетнули 92 тисячі громадян, у суботу – 104 тисячі, а в неділю – близько 100 тисяч. Приблизно половина всього пасажиропотоку припадає на кордон із Польщею.

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Де можуть виникати черги

Найбільш завантаженими на українсько-польському кордоні залишаються три пункти пропуску:

"Устилуг" на Волині;

"Шегині" на Львівщині;

"Краківець" на Львівщині.

На цих напрямках одночасно можуть очікувати на перетин кордону кілька десятків автомобілів, інколи 60–70. Водночас на інших пунктах пропуску черги можуть бути відсутні взагалі.

"Я вкотре раджу людям ознайомлюватися зі станом завантаженості пунктів пропуску, не піддаватися панічним інформаціям, що доводиться стояти на кордоні 20 чи то 40 годин. Бо для легкового транспорту таких черг точно немає", – наголосив Демченко.

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Що з автобусами та вантажівками

Речник ДПСУ пояснив, що для автобусів і вантажного транспорту на виїзд з України діє система електронної черги. Вона визначає час, коли водій має прибути до пункту пропуску, тому фізичних черг із цих категорій транспорту на українському боці немає.

Водночас після перетину кордону на території сусідніх держав водіям може доводитися очікувати у звичайних чергах, оскільки аналогічної системи там немає.

На тривалість оформлення вантажівок також впливають митні процедури та тимчасові призупинення пропускних операцій, зокрема під час повітряних тривог.

У ДПСУ рекомендують перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску. Західне регіональне управління прикордонної служби оновлює відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook кожні три години.

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