Деньги за фото последствий ударов: РФ расширяет сеть Telegram-ботов для сбора разведданных

Россия расширяет сеть Telegram-ботов, через которые призывает граждан присылать фото и видео последствий попаданий российских дронов.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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Как Россия использует Telegram-ботов для сбора информации о последствиях атак

За обещаниями денежного вознаграждения скрывается прямое сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора. Отправляя фото или видео с последствиями российских ударов, человек помогает врагу корректировать последующие обстрелы и становится соучастником преступлений РФ против Украины.

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Какая ответственность грозит за передачу информации российским спецслужбам

Призываем не взаимодействовать с вражескими чат-ботами. Передача врагу информации о расположении ПВО, движении средств поражения или последствиях атак является преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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