Деньги за фото последствий ударов: РФ расширяет сеть Telegram-ботов для сбора разведданных
Россия расширяет сеть Telegram-ботов, через которые призывает граждан присылать фото и видео последствий попаданий российских дронов.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
Как Россия использует Telegram-ботов для сбора информации о последствиях атак
За обещаниями денежного вознаграждения скрывается прямое сотрудничество со спецслужбами государства-агрессора. Отправляя фото или видео с последствиями российских ударов, человек помогает врагу корректировать последующие обстрелы и становится соучастником преступлений РФ против Украины.
Какая ответственность грозит за передачу информации российским спецслужбам
Призываем не взаимодействовать с вражескими чат-ботами. Передача врагу информации о расположении ПВО, движении средств поражения или последствиях атак является преступлением, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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