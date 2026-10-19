Гроші за фото наслідків ударів: РФ розширює мережу Telegram-ботів для збору розвідданих
Росія розширює мережу Telegram-ботів, через які закликає цивільних громадян надсилати фото та відео наслідків влучань російських дронів.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.
Як Росія використовує Telegram-боти для збору інформації про наслідки атак
За обіцянками грошової винагороди ховається пряма співпраця зі спецслужбами держави-агресора. Надсилаючи фото чи відео з наслідками російських ударів, людина допомагає ворогу коригувати наступні обстріли та стає співучасником злочинів рф проти України.
Яка відповідальність загрожує за передавання інформації російським спецслужбам
Закликаємо не взаємодіяти з ворожими чат-ботами. Передавання ворогу інформації про розміщення ППО, рух засобів ураження чи наслідки атак є злочином, за який передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.
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