Гроші за фото наслідків ударів: РФ розширює мережу Telegram-ботів для збору розвідданих

Росія розширює мережу Telegram-ботів, через які закликає цивільних громадян надсилати фото та відео наслідків влучань російських дронів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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Як Росія використовує Telegram-боти для збору інформації про наслідки атак

За обіцянками грошової винагороди ховається пряма співпраця зі спецслужбами держави-агресора. Надсилаючи фото чи відео з наслідками російських ударів, людина допомагає ворогу коригувати наступні обстріли та стає співучасником злочинів рф проти України.

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Яка відповідальність загрожує за передавання інформації російським спецслужбам

Закликаємо не взаємодіяти з ворожими чат-ботами. Передавання ворогу інформації про розміщення ППО, рух засобів ураження чи наслідки атак є злочином, за який передбачено покарання аж до довічного позбавлення волі.

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