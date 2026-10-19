56% украинцев не ожидают окончания войны раньше второй половины 2027 года, - КМИС. ФОТО

Более половины украинцев — 56% — ожидают, что война продлится как минимум до второй половины 2027 года. Несмотря на такие прогнозы, 62% опрошенных заявляют о готовности выдержать войну столько, сколько потребуется.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8–16 октября 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

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Когда украинцы ожидают окончания войны

По результатам исследования, лишь 10% респондентов считают, что война закончится до конца 2026 года.

Еще 13% ожидают ее завершения в первой половине 2027 года.

В то же время 56% опрошенных прогнозируют, что боевые действия продлятся до второй половины 2027 года или дольше. Еще 21% не смогли определиться с ответом.

В КМИС отмечают, что такие результаты свидетельствуют о преобладании среди украинцев ожиданий длительной войны.

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62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется

Несмотря на ожидания затяжной войны, большинство опрошенных заявляют о готовности выдерживать ее без определенных временных ограничений.

В частности, 62% респондентов ответили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

Еще 4% назвали приемлемым сроком один год, а 21% — от нескольких месяцев до полугода. Не определились с ответом 13%.

Социологи также сравнили результаты опросов, проведенных в разные дни октября.

Среди респондентов, опрошенных 8–9 октября, готовность терпеть войну столько, сколько потребуется, выразили 60%. Среди опрошенных 10–16 октября этот показатель составил 63%.

Разница находится в пределах статистической погрешности.

"Мы также не видим, чтобы на данный момент кампания давления привела к деморализации", — подчеркнули в КМИС.

Отдельно социологи обратили внимание на настроения жителей Киева. По их данным, несмотря на давление на жителей столицы, подавляющее большинство киевлян по-прежнему готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. По сравнению с серединой сентября этот показатель существенно не изменился.

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92% украинцев считают российские удары попыткой заставить Украину капитулировать

В ходе исследования респондентов также спросили о цели российских ударов по экономическим объектам Украины.

Абсолютное большинство — 92% — считают, что Россия пытается уничтожить украинскую экономику и сделать жизнь населения невыносимой, чтобы заставить Украину капитулировать.

Другой позиции придерживаются 5% опрошенных.

В частности, 3% считают, что Россия якобы наносит удары в ответ на украинские атаки по ее экономическим объектам.

Еще 2% убеждены, что российские войска атакуют только объекты, связанные с армией, и не ставят целью разрушение украинской экономики.

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Как проводился опрос

Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" с 8 по 16 октября 2026 года.

Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1031 совершеннолетнего гражданина Украины, проживающего на территории, контролируемой украинским правительством.

В выборку не включались жители временно оккупированных территорий и граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года. В то же время среди опрошенных были внутренне перемещенные лица.

В обычных условиях максимальная статистическая погрешность для показателей, близких к 50%, не превышает 4%. Социологи отмечают, что во время войны возможны дополнительные систематические отклонения, однако считают результаты достаточно репрезентативными для анализа общественных настроений.

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