56% українців не очікують завершення війни раніше другої половини 2027 року, - КМІС. ФОТО

Понад половину українців – 56% – очікують, що війна триватиме щонайменше до другої половини 2027 року. Попри такі прогнози, 62% опитаних заявляють про готовність витримувати війну стільки, скільки буде необхідно.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 8–16 жовтня 2026 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Коли українці очікують завершення війни

За результатами дослідження, лише 10% респондентів вважають, що війна завершиться до кінця 2026 року.

Ще 13% очікують її завершення в першій половині 2027 року.

Натомість 56% опитаних прогнозують, що бойові дії триватимуть до другої половини 2027 року або довше. Ще 21% не змогли визначитися з відповіддю.

У КМІС зазначають, що такі результати свідчать про переважання серед українців очікувань тривалої війни.

Також читайте: 61% українців категорично проти виведення військ із Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки, - КМІС. ФОТО

62% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно

Попри очікування затяжної війни, більшість опитаних декларують готовність витримувати її без визначеного часового обмеження.

Зокрема, 62% респондентів відповіли, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Ще 4% назвали прийнятним терміном один рік, а 21% – від кількох місяців до пів року. Не визначилися з відповіддю 13%.

Соціологи також порівняли результати опитувань, проведених у різні дні жовтня.

Серед респондентів, опитаних 8–9 жовтня, готовність терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, висловили 60%. Серед опитаних 10–16 жовтня цей показник становив 63%.

Різниця перебуває в межах статистичної похибки.

"Ми також не бачимо, щоб на цей момент кампанія тиску призвела до деморалізації", – наголосили в КМІС.

Окремо соціологи звернули увагу на настрої жителів Києва. За їхніми даними, попри тиск на мешканців столиці, переважна більшість киян залишаються готовими терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Порівняно із серединою вересня цей показник суттєво не змінився.

Читайте також: 62% українців не бачать переможця у війні, а 56% допускають територіальні поступки за гарантій безпеки, - опитування

92% українців вважають російські удари спробою примусити Україну до капітуляції

Під час дослідження респондентів також запитали про мету російських ударів по економічних об'єктах України.

Абсолютна більшість – 92% – вважають, що Росія намагається знищити українську економіку та зробити життя населення нестерпним, щоб примусити Україну до капітуляції.

Іншої позиції дотримуються 5% опитаних.

Зокрема, 3% вважають, що Росія нібито завдає ударів у відповідь на українські атаки по її економічних об'єктах.

Ще 2% переконані, що російські війська атакують лише об'єкти, пов'язані з армією, і не мають на меті руйнування української економіки.

Читайте також: 77% українців готові терпіти холод і темряву взимку, але не капітуляцію України, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як проводили опитування

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" із 8 до 16 жовтня 2026 року.

Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1031 повнолітнього громадянина України, який проживає на підконтрольній українському уряду території.

До вибірки не включали жителів тимчасово окупованих територій та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Водночас серед опитаних були внутрішньо переміщені особи.

За звичайних обставин максимальна статистична похибка для показників, близьких до 50%, не перевищує 4%. Соціологи зауважують, що під час війни можливі додаткові систематичні відхилення, однак вважають результати достатньо репрезентативними для аналізу суспільних настроїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 79% українців вірять у перемогу України у війні, - опитування КМІС