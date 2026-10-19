Длительный комендантский час введут по всей Донетчине, кроме двух громад, - ОВА
С 1 ноября на всей территории Донецкой области, за исключением Александровской и Черкасской громад, будет действовать продленный комендантский час — с 16:00 до 11:00.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Исключения
По данным ОГА, в Александровской и Черкасской громадах комендантский час пока остается прежним — с 21:00 до 05:00.
Соответствующий приказ Филашкин подписал сегодня.
Ситуация с безопасностью
По его словам, такое решение продиктовано ситуацией с безопасностью. Россияне усиливают обстрелы населенных пунктов области, а риски для гражданского населения постоянно растут.
"Прошу всех отнестись к новым ограничениям ответственно, планировать передвижения заранее и соблюдать требования военных администраций и правоохранительных органов. И в очередной раз подчеркиваю: в Донецкой области уже давно нет безопасных мест. Призываю людей, особенно семьи с детьми, не ждать очередного обстрела и выезжать в более безопасные регионы Украины. Сейчас самое главное — сохранить жизнь", — подчеркивает глава области.
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