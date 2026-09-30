На Хмельнитчине сократят комендантский час с 00:00 до 04:00

С 1 октября в Хмельницкой области сократят продолжительность комендантского часа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

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Комендантский час будет длиться четыре часа

Новый режим будет действовать на всей территории области с 00:00 до 04:00.

Соответствующее решение было принято во время заседания Совета обороны Хмельницкой области. Члены Совета поддержали его единогласно, после чего подписали соответствующий приказ.

В ходе заседания были учтены рекомендации правительства по корректировке комендантского часа. Речь идет, в частности, о необходимости обеспечить работу бизнеса, транспорта и логистики.

Также были учтены обращения Хмельницкого городского совета относительно работы коммунальных служб и общественного транспорта.

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В случае угрозы режим могут изменить

На заседании также рассмотрели ситуацию с безопасностью в области и координацию работы ответственных структур.

"В случае изменения ситуации с безопасностью режим комендантского часа могут пересмотреть повторно".

По итогам заседания определили дальнейшие задачи и ответственных за их выполнение.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть формат и временные рамки комендантского часа. По его словам, это должно дать людям и бизнесу больше возможностей для работы.

Глава государства также призвал местные власти провести аудит действующих ограничений и, при необходимости, пересмотреть алгоритмы реагирования на угрозы безопасности.

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