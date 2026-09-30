На Хмельниччині скоротять комендантську годину з 00:00 до 04:00

Із 1 жовтня на Хмельниччині скоротять тривалість комендантської години.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

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Комендантська година триватиме чотири години

Новий режим діятиме на всій території області з 00:00 до 04:00.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони Хмельницької області. Члени Ради підтримали його одностайно, після чого відповідний наказ підписали.

Під час засідання врахували рекомендації уряду щодо коригування комендантської години. Йдеться, зокрема, про необхідність забезпечити роботу бізнесу, транспорту та логістики.

Також взяли до уваги звернення Хмельницької міської ради щодо роботи комунальних служб і громадського транспорту.

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У разі загрози режим можуть змінити

На засіданні також розглянули безпекову ситуацію в області та координацію роботи відповідальних структур.

"У разі зміни безпекової ситуації режим комендантської години можуть переглянути повторно".

За підсумками засідання визначили подальші завдання та відповідальних за їх виконання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути формат і часові рамки комендантської години. За його словами, це має дати людям і бізнесу більше можливостей працювати.

Глава держави також закликав місцеву владу провести аудит чинних обмежень та за потреби переглянути алгоритми реагування на безпекові загрози.

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