Довгу комендантську годину запровадять по всій Донеччині, крім двох громад, - ОВА

З 1 листопада на всій території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме довга комендантська година - з 16:00 до 11:00.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

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Винятки

За даними ОВА, в Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається поки що незмінною - з 21:00 до 05:00.

Відповідний наказ Філашкін підписав сьогодні.

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Безпекова ситуація

За його словами, таке рішення продиктоване безпековою ситуацією. Росіяни посилюють обстріли населених пунктів області, а ризики для цивільних постійно зростають.

"Прошу всіх поставитися до нових обмежень відповідально, планувати пересування заздалегідь і дотримуватися вимог військових адміністрацій та правоохоронців. І вкотре наголошую: на Донеччині давно вже немає безпечних місць. Закликаю людей, особливо родини з дітьми, не чекати чергового обстрілу й виїжджати до більш безпечних регіонів України. Зараз найважливіше - зберегти життя", - наголошує очільник області.

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