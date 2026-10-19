Довгу комендантську годину запровадять по всій Донеччині, крім двох громад, - ОВА
З 1 листопада на всій території Донеччини, окрім Олександрівської та Черкаської громад, діятиме довга комендантська година - з 16:00 до 11:00.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Винятки
За даними ОВА, в Олександрівській та Черкаській громадах комендантська година залишається поки що незмінною - з 21:00 до 05:00.
Відповідний наказ Філашкін підписав сьогодні.
Безпекова ситуація
За його словами, таке рішення продиктоване безпековою ситуацією. Росіяни посилюють обстріли населених пунктів області, а ризики для цивільних постійно зростають.
"Прошу всіх поставитися до нових обмежень відповідально, планувати пересування заздалегідь і дотримуватися вимог військових адміністрацій та правоохоронців. І вкотре наголошую: на Донеччині давно вже немає безпечних місць. Закликаю людей, особливо родини з дітьми, не чекати чергового обстрілу й виїжджати до більш безпечних регіонів України. Зараз найважливіше - зберегти життя", - наголошує очільник області.
Будь ласка, зачекайте...
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