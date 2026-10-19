В Румынии произошло самое сильное за два года землетрясение: толчки ощущались и в Украине

В понедельник, 19 октября, в сейсмической зоне Вранча на территории Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались не только в Румынии, но и в соседних Молдове и Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на румынское издание Romania Journal, которое приводит данные Национального института физики Земли Румынии.

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Землетрясение произошло в 11:52 по местному времени. Его очаг находился на глубине около 76,5 км.

По данным румынских сейсмологов, эпицентр находился:

в 46 км к юго-востоку от Брашова;

в 53 км к юго-востоку от Сфинту-Георге;

в 56 км к северу от Плоешти;

в 64 км к югу от Бузеу.

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Толчки ощущались, в частности, в столице Румынии Бухаресте. Сейсмические колебания также распространились на территорию Молдовы и Украины.

По информации Romania Journal, это самое сильное землетрясение в Румынии за последние два года.

Предыдущее, более сильное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали 16 сентября 2024 года в уезде Бузэу.

До 19 октября самым сильным землетрясением в Румынии в 2026 году считался толчок магнитудой 4,5, который произошел 26 февраля в уезде Вранча.

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