У Румунії стався найсильніший за два роки землетрус: поштовхи відчули й в Україні

У понеділок, 19 жовтня, в сейсмічній зоні Вранча на території Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,8. Підземні поштовхи відчули не лише в Румунії, а й у сусідніх Молдові та Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунське видання Romania Journal, яке наводить дані Національного інституту фізики Землі Румунії.

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Землетрус стався об 11:52 за місцевим часом. Його осередок залягав на глибині близько 76,5 км.

За даними румунських сейсмологів, епіцентр розташовувався:

за 46 км на південний схід від Брашова;

за 53 км на південний схід від Сфинту-Георге;

за 56 км на північ від Плоєшті;

за 64 км на південь від Бузеу.

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Поштовхи відчули, зокрема, у столиці Румунії Бухаресті. Сейсмічні коливання також поширилися на територію Молдови та України.

За інформацією Romania Journal, це найсильніший землетрус у Румунії за останні два роки.

Попередній потужніший землетрус магнітудою 5,4 зафіксували 16 вересня 2024 року в повіті Бузеу.

До 19 жовтня найсильнішим землетрусом у Румунії у 2026 році вважався поштовх магнітудою 4,5, який стався 26 лютого в повіті Вранча.

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