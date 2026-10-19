У Румунії стався найсильніший за два роки землетрус: поштовхи відчули й в Україні
У понеділок, 19 жовтня, в сейсмічній зоні Вранча на території Румунії зафіксували землетрус магнітудою 4,8. Підземні поштовхи відчули не лише в Румунії, а й у сусідніх Молдові та Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунське видання Romania Journal, яке наводить дані Національного інституту фізики Землі Румунії.
Землетрус стався об 11:52 за місцевим часом. Його осередок залягав на глибині близько 76,5 км.
За даними румунських сейсмологів, епіцентр розташовувався:
-
за 46 км на південний схід від Брашова;
-
за 53 км на південний схід від Сфинту-Георге;
-
за 56 км на північ від Плоєшті;
-
за 64 км на південь від Бузеу.
Поштовхи відчули, зокрема, у столиці Румунії Бухаресті. Сейсмічні коливання також поширилися на територію Молдови та України.
За інформацією Romania Journal, це найсильніший землетрус у Румунії за останні два роки.
Попередній потужніший землетрус магнітудою 5,4 зафіксували 16 вересня 2024 року в повіті Бузеу.
До 19 жовтня найсильнішим землетрусом у Румунії у 2026 році вважався поштовх магнітудою 4,5, який стався 26 лютого в повіті Вранча.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль