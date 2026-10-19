Киев мог лучше подготовиться к зиме, а правительство вновь помогает с защитой энергообъектов, - Корецкий
Премьер-министр Сергей Корецкий считает, что власти Киева могли бы лучше подготовиться к зиме, а правительство теперь самостоятельно достраивает часть энергетических объектов, их защиту и резервы, поскольку "времени ждать уже нет". Также с городскими властями обсудили эвакуацию маломобильных киевлян.
Об этом он сказал в интервью BBC Украина, сообщает Цензор.НЕТ.
Как подготовилась столица
Корецкого спросили, как он оценивает подготовку столицы к зиме и сотрудничество с мэром Виталием Кличко, которого критикуют за ее провал.
"Я считаю, что можно было подготовиться лучше. Я считаю, что правительство и я лично более чем конструктивно и практически помогаем Киеву. Что касается некоторых объектов — тех, которые незавершены, недоделаны, — правительство сейчас снова берет на себя строительство, охрану и обеспечение резервов. У нас просто нет другого варианта. Времени ждать уже нет", — сказал премьер.
В то же время он отметил, что некоторые составляющие подготовки выполнены. По его словам, Кабмин теперь будет активно присоединяться к остальным работам, чтобы все наверстать. По мнению Корецкого, "главное — не мыслить короткими отрезками".
Премьер подчеркнул, что даже если какой-то важный для энергоустойчивости Киева объект потребует года или полутора лет строительства, его все равно нужно начинать. По его логике, даже после возможного мирного соглашения РФ останется соседкой Украины, а агрессия может повториться.
Три сценария эвакуации маломобильных киевлян
По словам Корецкого, правительство провело с киевскими властями "очень предметный разговор" о возможной эвакуации маломобильных киевлян. Для этого предусмотрены три сценария:
- у городских властей есть подготовленные помещения для переселения;
- родственники могут забрать маломобильных людей к себе;
- есть санатории за пределами города, которые выделило для Киева правительство.
О расходах Госказначейства
Корецкий также ответил на упреки Кличко о том, что Госказначейство приостановило расходы на важные для киевлян проекты.
По его словам, Кличко не стоит этим манипулировать: несколько недель приостановки поступления средств — небольшой срок по сравнению с периодом, который начался еще 1 марта.
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