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Київ міг краще підготуватися до зими, а уряд знову допомагає із захистом енергооб’єктів, - Корецький

Сергій Корецький

Прем'єр-міністр Сергій Корецький вважає, що влада Києва могла краще підготуватися до зими, а уряд тепер сам добудовує частину енергетичних об'єктів, їхній захист і резерв, бо "часу чекати вже немає". Також з міською владою обговорили евакуацію маломобільних киян.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

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Як підготувалася столиця

Корецького запитали, як він оцінює підготовку столиці до зими й співпрацю з міським головою Віталієм Кличком, якого критикують за її провал.

"Я вважаю, що можна було підготуватися краще. Я вважаю, що уряд і я персонально більш ніж конструктивно і практично допомагаємо Києву. Щодо деяких об'єктів — ті, які незавершені, недороблені, — уряд зараз знову перебирає на себе будівництво і захисту, і резерву. У нас іншого варіанту просто немає. Немає вже часу чекати", — сказав прем'єр.

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Водночас він зазначив, що деякі складові підготовки виконано. За його словами, Кабмін тепер активно долучатиметься до решти робіт, щоб усе надолужити. На думку Корецького, "головне — не мислити короткими перебіжками".

Прем'єр наголосив, що навіть якщо якийсь важливий для енергостійкості Києва об'єкт потребуватиме року чи півтора будівництва, його все одно потрібно починати. За його логікою, навіть після можливої мирної угоди РФ залишиться сусідкою України, а агресія може повторитися.

Три сценарії евакуації маломобільних киян

За словами Корецького, уряд мав із київською владою "дуже предметну розмову" про можливу евакуацію маломобільних киян. Для цього передбачено три сценарії:

  • у міської влади є підготовлені приміщення для відселення;
  • родичі можуть забрати маломобільних людей до себе;
  • є санаторії поза межами міста, які виділив для Києва уряд.

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Про видатки Держказначейства

Корецький також відповів на закиди Кличка, що Держказначейство призупинило видатки на важливі для киян проєкти.

За його словами, Кличкові не варто цим маніпулювати: кілька тижнів призупинення надходжень коштів — невеликий час порівняно з термінами, які розпочалися ще з 1 березня.

Автор: 

зима (201) Київ (17434) енергетика (3806) Корецький Сергій (203)
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Топ коментарі
+30
Ублюдоси хаzароси !!
Забрали законні кошти, зароблені громадами !!
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19.10.2026 17:00 Відповісти
+25
Чергова сопля ЗЕленої мерзоти.Ти,мудило,спочатку з бюджета Київа забираєш гроші,а потім дублюєш висери пересидента.
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19.10.2026 17:02 Відповісти
+25
Я так і не зрозумів для чого що робить Тимур Мамедов на посаді очільника військової адміністрації, якого призначили туди Зєофіли і чому він не міг підготувати Київ до зими.
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19.10.2026 17:03 Відповісти

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