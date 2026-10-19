Двое граждан Финляндии поставили России электронику для ракет на 30 млн евро, — расследование Yle

Двое граждан Финляндии поставили российскому военно-промышленному комплексу электронику на сумму не менее 30 млн евро. Один из участников схемы до сих пор продолжает свою деятельность.

Об этом говорится в расследовании финского вещателя Yle, передает Цензор.НЕТ.

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Схема бизнесмена Емельянова

Журналисты выяснили, что двое граждан Финляндии продали России огромные объемы электроники, которая, в частности, может обеспечивать точность попадания ракет в цель.

Главным фигурантом международной сети является Денис Емельянов, получивший финское гражданство в 2018 году. Официально он занимается предпринимательством и владеет интернет-магазином ножей в Лаппеенранти.

Однако параллельно его компания, зарегистрированная в Гонконге, годами экспортировала в Россию электронные компоненты. Объемы бизнеса стремительно выросли после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года: товары поступали в российские компании, обслуживающие военную промышленность.

Осенью 2023 года компания Емельянова попала в санкционный список США. Это фактически лишило Емельянова возможности работать через американские компании и ограничило его доступ к технологиям из США.

Такая деятельность, однако, успела принести ему значительные доходы. Если раньше доходы Емельянова в Финляндии составляли десятки тысяч евро, то после начала торговли компонентами они выросли до сотен тысяч. В 2024 году он приобрел недвижимость в Италии. Компания Емельянова поставила в Россию электронику на сумму более 20 млн евро. При этом прямой экспорт из Финляндии в Россию был невозможен из-за санкций ЕС.

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Роль партнера из Луумяки

Журналисты отмечают, что Емельянов действовал не в одиночку. В Луумяки (муниципалитет в Финляндии. — Ред.) у него есть деловой партнер и сосед — эстонец русского происхождения с финским гражданством, владеющий зарегистрированной в Сербии компанией AK Technology. Эта фирма поставила в Россию товары военного назначения на сумму более 8 млн евро.

По данным журналистов, компания была создана примерно через полгода после начала полномасштабного российского вторжения.

Владелец сербской фирмы, по данным расследования, является подставным лицом. Юридический адрес компании оказался виртуальным офисом, предоставляющим иностранцам удаленные корпоративные услуги.

В регистрационных документах AK Technology указан электронный адрес юриста, проживающего в Сербии и возглавляющего юридическую фирму, которая зарегистрировала упомянутую компанию и вела ее дела. Юрист имеет российские корни и тесные связи с россиянами — посольство РФ в Сербии рекомендует его услуги россиянам. Он также является членом сербско-российского культурного фонда, который занимается распространением российской пропаганды и является одним из инструментов "мягкой силы" Кремля. Возглавляет фонд мать юриста, уроженка России.

Издание отмечает, что из-за неспособности самостоятельно производить необходимую электронику Россия сформировала глобальную сеть с участием бизнесменов и компаний из десятков стран. Упомянутые финские предприниматели были частью этой системы, осуществляя поставки как самостоятельно, так и совместно.

До переезда в Финляндию Емельянов занимал руководящую должность в петербургской компании PetroInTrade (позже переименованной в PT Electronic), которая продает электронные компоненты. Сейчас эта фирма находится под западными санкциями за содействие российской агрессии против Украины. Однако, по данным Yle, Емельянов продолжил сотрудничать с бывшим работодателем.

Сам Емельянов отрицает нарушение санкций и утверждает, что не работал в интересах России. Через финского юриста он также заявил, что товары предназначались исключительно для промышленного использования, а санкции ЕС он не нарушал умышленно.

По данным реестра компаний Гонконга, Емельянов уже прекратил деятельность своей фирмы, а его сосед в Луумяки начал аналогичный процесс в Сербии.

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Новая фирма в Дубае

Однако, как выяснили журналисты, Емельянов занимает руководящую должность в новой компании, зарегистрированной в Дубае (ОАЭ), и она также экспортирует технологии в Россию. В ней работают двое сотрудников, которые ранее представляли гонконгскую фирму Емельянова. На одного из них ранее был зарегистрирован адрес, связанный с подразделением российской военной разведки (ГРУ), через которое Россия получает западные военные технологии.

Летом дубайская компания опубликовала в Facebook фото, на котором Емельянов позирует со своими сотрудниками, с подписью: "Вот что бывает, когда команда работает круглосуточно".

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