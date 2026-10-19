Двоє громадян Фінляндії поставили Росії електроніку для ракет на €30 млн,- розслідування Yle

Двоє громадян Фінляндії поставили російському військово-промисловому комплексу електроніку на суму щонайменше 30 млн євро. Один із учасників схеми досі продовжує свою діяльність.

Про йдеться в розслідуванні фінського мовника Yle, передає Цензор.НЕТ.

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Схема бізнесмена Ємельянова

Журналісти з'ясували, що двоє громадян Фінляндії продали Росії величезні обсяги електроніки, яка, зокрема, може забезпечувати точність влучання ракет у ціль.

Головним фігурантом міжнародної мережі є Денис Ємельянов, який отримав фінське громадянство у 2018 році. Офіційно він займається підприємництвом і володіє інтернет-магазином ножів у Лаппеенранті.

Однак паралельно його компанія, зареєстрована в Гонконгу, роками експортувала до Росії електронні компоненти. Обсяги бізнесу стрімко зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року: товари потрапляли до російських компаній, які обслуговують військову промисловість.

Восени 2023 року компанія Ємельянова потрапила до санкційного списку США. Це фактично позбавило Ємельянова можливості працювати через американські компанії та обмежило його доступ до технологій зі США.

Така діяльність, проте, встигла принести йому значні прибутки. Якщо раніше доходи Ємельянова у Фінляндії становили десятки тисяч євро, то після початку торгівлі компонентами вони зросли до сотень тисяч. У 2024 році він придбав нерухомість в Італії. Компанія Ємельянова поставила Росії електроніки на суму понад 20 млн євро. Водночас прямий експорт із Фінляндії до Росії був неможливим через санкції ЄС.

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Роль партнера із Луумякі

Журналісти зазначають, що Ємельянов діяв не сам. У Луумякі (муніципалітет у Фінляндії, - ред.) він має ділового партнера та сусіда — естонця російського походження з фінським громадянством, який володіє зареєстрованою в Сербії компанією AK Technology. Ця фірма поставила Росії товарів військового призначення на суму понад 8 млн євро.

За даними журналістів, компанію створили приблизно через пів року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Власник сербської фірми, за даними розслідування, є підставною особою. Юридична адреса компанії виявилася віртуальним офісом, який надає іноземцям дистанційні корпоративні послуги.

У реєстраційних документах AK Technology вказано електронну адресу юриста, який мешкає в Сербії та очолює юридичну фірму, що зареєструвала згадану компанію та вела її справи. Юрист має російське коріння й тісні зв'язки з росіянами — посольство РФ у Сербії рекомендує його послуги росіянам. Він також є членом сербсько-російського культурного фонду, який займається поширенням російської пропаганди та є одним з інструментів "м'якої сили" Кремля. Очолює фонд мати юриста, уродженка Росії.

Видання зазначає, що через нездатність самостійно виробляти необхідну електроніку Росія сформувала глобальну мережу за участю бізнесменів і компаній із десятків країн. Згадані фінські підприємці були частиною цієї системи, здійснюючи постачання як самостійно, так і спільно.

До переїзду до Фінляндії Ємельянов обіймав керівну посаду в петербурзькій компанії PetroInTrade (пізніше перейменованій на PT Electronic), яка продає електронні компоненти. Зараз ця фірма перебуває під західними санкціями за допомогу російській агресії проти України. Однак, за даними Yle, Ємельянов продовжив співпрацювати з колишнім роботодавцем.

Сам Ємельянов заперечує порушення санкцій та стверджує, що не працював в інтересах Росії. Через фінського юриста він також заявив, що товари призначалися виключно для промислового використання, а санкції ЄС він не порушував навмисно.

За даними реєстру компаній Гонконгу, Ємельянов уже припинив діяльність своєї фірми, а його сусід у Луумякі розпочав аналогічний процес у Сербії.

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Нова фірма в Дубаї

Однак з'ясували журналісти, Ємельянов обіймає керівну посаду в новій компанії, зареєстрованій у Дубаї (ОАЕ), і вона також експортує технології до Росії. У ній працюють двоє співробітників, які раніше представляли гонконгську фірму Ємельянова. На одного з них раніше було зареєстровано адресу, пов'язану з підрозділом російської військової розвідки (ГРУ), через який Росія здобуває західні військові технології.

Улітку дубайська компанія опублікувала у Facebook фото, де Ємельянов позує зі своїми співробітниками, з підписом: "Ось що буває, коли команда працює цілодобово".

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