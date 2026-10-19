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Россия продолжает атаку на Украину: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Вечером 19 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов (обновлено)
В 22:23 – ударные БПЛА с Черного моря по границе Одесской и Николаевской областей северным курсом.
В 22:53 - реактивный БПЛА на Хмельнитчине в р-не Славуты курсом на Ривненщину.
В 22:55 – реактивный БпЛА на Львовщине в р-не н.п. Городок в направлении Львова, курс постоянно меняется.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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