Россия продолжает атаку на Украину: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Вечером 19 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских дронов (обновлено)

В 22:23 – ударные БПЛА с Черного моря по границе Одесской и Николаевской областей северным курсом.

В 22:53 - реактивный БПЛА на Хмельнитчине в р-не Славуты курсом на Ривненщину.

В 22:55 – реактивный БпЛА на Львовщине в р-не н.п. Городок в направлении Львова, курс постоянно меняется.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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