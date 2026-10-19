Росія продовжує атаку на Україну: у низці областей оголосили повітряну тривогу (оновлено)

Вночі 20 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів (оновлено)

О 00:19 - Реактивний БпЛА на Павлоград з півночі.

О 00:22 - Реактивний БпЛА на Житомирщині в р-ні Звягеля у на прямку Шепетівки.

О 00:26 - Реактивні БпЛА з півночі Житомирщини на Рівненщину.

О 00:34 - Реактивний БпЛА на Старокостянтинів з півночі.

О 00:37 - Реактивні БпЛА з Житомирщини на Рівненщину та з Рівненщини на Волинь західним курсом.

О 00:46 - Реактивний БпЛА на Рівне з півночі.

О 01:25 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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