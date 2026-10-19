3 000 1
Росія продовжує атаку на Україну: у низці областей оголосили повітряну тривогу (оновлено)
Вночі 20 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів (оновлено)
О 00:19 - Реактивний БпЛА на Павлоград з півночі.
О 00:22 - Реактивний БпЛА на Житомирщині в р-ні Звягеля у на прямку Шепетівки.
О 00:26 - Реактивні БпЛА з півночі Житомирщини на Рівненщину.
О 00:34 - Реактивний БпЛА на Старокостянтинів з півночі.
О 00:37 - Реактивні БпЛА з Житомирщини на Рівненщину та з Рівненщини на Волинь західним курсом.
О 00:46 - Реактивний БпЛА на Рівне з півночі.
О 01:25 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль