В Украине вскоре перезахоронят еще троих известных деятелей, — Алферов

Украина готовится к перезахоронению еще трех выдающихся исторических деятелей, останки которых в настоящее время находятся за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов 19 октября во время торжественного мероприятия, посвященного 20-летию института.

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Украина ведет переговоры о возвращении останков трех исторических деятелей

Он отметил, что в январе 2026 года вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским впервые на таком уровне обсудили возможность перезахоронения в Украине деятелей Украинской революции и первой войны за независимость.

Тогда, мол, президент определил пятерых деятелей, останки которых необходимо вернуть в Украину.

По словам Алферова, работа над этим списком продолжается: уже перезахоронены полковники Андрей Мельник и Евгений Коновалец.

В настоящее время институт ведет переговоры о возвращении останков других знаковых украинских деятелей. В то же время пока он не может точно назвать, кого перезахоронят следующим.

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Перезахоронение украинцев

25 мая 2026 года председателя Организации украинских националистов и полковника армии УНР Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

18 августа на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом состоялась церемония перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

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