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Новости Пантеон выдающихся украинцев
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В Украине вскоре перезахоронят еще троих известных деятелей, — Алферов

алфьоров

Украина готовится к перезахоронению еще трех выдающихся исторических деятелей, останки которых в настоящее время находятся за рубежом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов 19 октября во время торжественного мероприятия, посвященного 20-летию института.

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Украина ведет переговоры о возвращении останков трех исторических деятелей

Он отметил, что в январе 2026 года вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой и президентом Владимиром Зеленским впервые на таком уровне обсудили возможность перезахоронения в Украине деятелей Украинской революции и первой войны за независимость.

Тогда, мол, президент определил пятерых деятелей, останки которых необходимо вернуть в Украину.

По словам Алферова, работа над этим списком продолжается: уже перезахоронены полковники Андрей Мельник и Евгений Коновалец.

В настоящее время институт ведет переговоры о возвращении останков других знаковых украинских деятелей. В то же время пока он не может точно назвать, кого перезахоронят следующим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тещу лидеров ОУН Коновальца и Мельника перезахоронили на Лычаковском кладбище во Львове. ФОТОрепортаж

Перезахоронение украинцев

  • 25 мая 2026 года председателя Организации украинских националистов и полковника армии УНР Андрея Мельника и его супругу Софию Федак-Мельник перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.
  • 18 августа на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом состоялась церемония перезахоронения первого председателя Организации украинских националистов Евгения Коновальца.

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Автор: 

перезахоронение (82) Алферов Александр (7)
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Топ комментарии
+11
Почекали б до закінчення війни. Ці поховання будуть цілями кацапських ракет і дронів.
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19.10.2026 20:41 Ответить
+8
100 %
А кошти - на лікування Захисників та на дрони на Фронт!!
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19.10.2026 20:43 Ответить
+6
А владу не хвилює, як зробити так, щоб не хоронити стільки вбитих ******** українців?
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19.10.2026 20:55 Ответить

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