В Україні незабаром перепоховають іще трьох відомих діячів, - Алфьоров

Україна готується до перепоховання ще трьох видатних історичних діячів, останки яких нині перебувають за кордоном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомив голова Українського Інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров 19 жовтня під час урочистого заходу, присвяченого 20-річчю інституту.

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Україна веде переговори щодо повернення останків трьох історичних діячів

Він зазначив, що в січні 2026 року разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та президентом Володимиром Зеленським уперше на такому рівні обговорили можливість перепоховання в Україні діячів Української революції та першої війни за незалежність.

Тоді, мовляв, президент визначив п’ятьох діячів, останки яких необхідно повернути в Україну.

За словами Алфьорова, робота над цим списком триває: уже перепоховали полковників Андрія Мельника та Євгена Коновальця.

Нині інститут веде перемовини щодо повернення останків інших знакових українських діячів. Водночас поки що він не може назвати точно, кого перепоховають наступним.

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Перепоховання українців

25 травня 2026 року Голову Організації українських націоналістів та полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.

18 серпня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

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