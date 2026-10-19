Генеральный секретарь ООН решительно осудил российские удары по Украине и "глубоко обеспокоен" атаками на РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил усиление российских ударов по украинским городам и выразил обеспокоенность ростом числа гражданских жертв вследствие атак Вооруженных сил Украины на территории России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

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Российские удары по городам Украины: ООН заявила о росте числа жертв

По словам Дюжаррика, Гутерриш решительно осудил ежедневные атаки российских войск на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и другие украинские города.

Пресс-секретарь отметил, что удары приводят к большому количеству погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушают гражданскую инфраструктуру. Особую обеспокоенность вызывают повреждения энергетических объектов в преддверии зимы.

В то же время генсек ООН обеспокоен увеличением числа гражданских жертв вследствие украинских ударов по территории России, в частности в районе Санкт-Петербурга.

"Все атаки, направленные против гражданского населения и гражданской инфраструктуры, должны прекратиться, где бы они ни происходили. Нарушения международного гуманитарного права должны быть немедленно прекращены", — подчеркнул Дюжаррик.

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Помощь эвакуированным и поврежденный Красный Крест в Херсоне

ООН совместно с гуманитарными партнерами продолжает помогать эвакуировать людей из прифронтовых районов Украины. Организация также оказывает поддержку тем, кто вынужден покидать свои дома из-за боевых действий.

По словам пресс-секретаря, гуманитарная работа продолжается, несмотря на усиление угроз безопасности и атаки на гражданские и гуманитарные объекты.

Дюжаррик также выразил обеспокоенность ООН в связи с воскресным обстрелом, в результате которого было повреждено здание Украинского Красного Креста в Херсоне.

По данным ООН, в сентябре в Украине погибли не менее 328 гражданских лиц, еще 2105 человек получили ранения. Общее число погибших и раненых было на 85% выше, чем в сентябре 2025 года. Тогда погибли 249 человек, а 1068 получили ранения.

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