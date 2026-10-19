Генсек ООН рішуче засудив російські удари по Україні та "глибоко стурбований" атаками на РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив посилення російських ударів по українських містах і висловив занепокоєння через зростання кількості цивільних жертв унаслідок атак Збройних сил України на території Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

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Російські удари по містах України: ООН заявила про зростання жертв

За словами Дюжарріка, Гутерреш рішуче засудив щоденні атаки російських військ на Київ, Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста.

Речник зазначив, що удари призводять до великої кількості загиблих і поранених серед цивільного населення, а також руйнують цивільну інфраструктуру. Особливе занепокоєння викликають пошкодження енергетичних об’єктів напередодні зими.

Водночас генсек ООН стурбований збільшенням кількості цивільних жертв унаслідок українських ударів по території Росії, зокрема в районі Санкт-Петербурга.

"Усі атаки, спрямовані проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, мають припинитися, де б вони не відбувалися. Порушення міжнародного гуманітарного права мають бути негайно припинені", — наголосив Дюжаррік.

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Допомога евакуйованим і пошкоджений Червоний Хрест у Херсоні

ООН разом із гуманітарними партнерами продовжує допомагати евакуювати людей із прифронтових районів України. Організація також підтримує тих, хто змушений залишати свої домівки через бойові дії.

За словами речника, гуманітарна робота триває попри посилення загроз для безпеки та атаки на цивільні й гуманітарні об’єкти.

Дюжаррік також повідомив про занепокоєння ООН через недільний обстріл, унаслідок якого було пошкоджено приміщення Українського Червоного Хреста в Херсоні.

За даними ООН, у вересні в Україні загинули щонайменше 328 цивільних осіб, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість загиблих і поранених була на 85% вищою, ніж у вересні 2025 року. Тоді загинули 249 людей, а 1068 зазнали поранень.

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