Финляндия готовится восстановить запасы противопехотных мин: планирует закупку на €100 млн

Финляндия готовится к закупке миллиона противопехотных мин собственного производства на сумму 100 млн евро. Поставки будут продолжаться до 2030-х годов. Страна также планирует развивать собственное производство мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

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Финляндия готовит тендеры на закупку миллиона противопехотных мин

Силы обороны Финляндии готовят программу закупок, охватывающую два типа мин: трубчатые мины, оснащенные растяжками, и наземные мины с датчиком давления.

Ожидается, что первые поставки будут осуществляться в течение нескольких лет, а полный объем заказа поступит в вооруженные силы в 2030-х годах.

"В ближайшее время мы перейдем к этапу объявления тендеров", — заявил полковник Рику Микконен, инженер-инспектор штаба Сухопутных войск.

В то же время он подчеркнул, что пока никаких контрактов подписано не было.

Запланированный заказ примерно соответствует количеству противопехотных мин, которые Финляндия имела на вооружении до присоединения в 2012 году к Оттавской конвенции, официально известной как "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении".

Хельсинки вышли из конвенции в январе 2026 года, сославшись на изменение ситуации с безопасностью после вторжения России в Украину.

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Финляндия планирует создать собственные мощности для производства мин

Помимо пополнения своих запасов, Финляндия стремится создать собственные промышленные мощности для быстрого наращивания производства в случае кризиса. Производители могли бы поставлять различные компоненты, в частности детонаторы и взрывчатые наполнители, что позволило бы привлечь к программе несколько компаний.

Этот проект появился на фоне того, как другие страны на восточном фланге НАТО пересматривают свое участие в договоре.

Микконен назвал страны Балтии и Польшу потенциальными заказчиками, хотя Финляндия пока не получала запросов из-за рубежа и никаких экспортных заказов не подтверждено.

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Финансирование программы остается ключевым вопросом, в частности в отношении того, могут ли инструменты ЕС поддержать инвестиции в производственные мощности.

Вооруженные силы заявили, что пока не планируют предоставлять субсидии для налаживания производства.