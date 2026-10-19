Финляндия готовится восстановить запасы противопехотных мин: планирует закупку на €100 млн
Финляндия готовится к закупке миллиона противопехотных мин собственного производства на сумму 100 млн евро. Поставки будут продолжаться до 2030-х годов. Страна также планирует развивать собственное производство мин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Финляндия готовит тендеры на закупку миллиона противопехотных мин
Силы обороны Финляндии готовят программу закупок, охватывающую два типа мин: трубчатые мины, оснащенные растяжками, и наземные мины с датчиком давления.
Ожидается, что первые поставки будут осуществляться в течение нескольких лет, а полный объем заказа поступит в вооруженные силы в 2030-х годах.
"В ближайшее время мы перейдем к этапу объявления тендеров", — заявил полковник Рику Микконен, инженер-инспектор штаба Сухопутных войск.
В то же время он подчеркнул, что пока никаких контрактов подписано не было.
Запланированный заказ примерно соответствует количеству противопехотных мин, которые Финляндия имела на вооружении до присоединения в 2012 году к Оттавской конвенции, официально известной как "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении".
Хельсинки вышли из конвенции в январе 2026 года, сославшись на изменение ситуации с безопасностью после вторжения России в Украину.
Финляндия планирует создать собственные мощности для производства мин
Помимо пополнения своих запасов, Финляндия стремится создать собственные промышленные мощности для быстрого наращивания производства в случае кризиса. Производители могли бы поставлять различные компоненты, в частности детонаторы и взрывчатые наполнители, что позволило бы привлечь к программе несколько компаний.
Этот проект появился на фоне того, как другие страны на восточном фланге НАТО пересматривают свое участие в договоре.
Микконен назвал страны Балтии и Польшу потенциальными заказчиками, хотя Финляндия пока не получала запросов из-за рубежа и никаких экспортных заказов не подтверждено.
Финансирование программы остается ключевым вопросом, в частности в отношении того, могут ли инструменты ЕС поддержать инвестиции в производственные мощности.
Вооруженные силы заявили, что пока не планируют предоставлять субсидии для налаживания производства.
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