Фінляндія готується відновити запаси протипіхотних мін: планує закупівлю на €100 млн
Фінляндія готує закупівлю мільйона протипіхотних мін власного виробництва на €100 млн. Поставки триватимуть до 2030-х років. Країна також планує розвивати власне виробництво мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Фінляндія готує тендери на закупівлю мільйона протипіхотних мін
Сили оборони Фінляндії готують програму закупівель, що охоплює два типи мін: трубчасті міни, оснащені розтяжками, та наземні міни з датчиком тиску.
Очікується, що перші поставки здійснюватимуться протягом кількох років, а повний обсяг замовлення надійде до збройних сил у 2030-х роках.
"Незабаром ми перейдемо до етапу оголошення тендерів", – заявив полковник Ріку Мікконен, інженер-інспектор штабу Сухопутних військ.
Водночас він підкреслив, що поки що жодних контрактів підписано не було.
Заплановане замовлення приблизно відповідає кількості протипіхотних мін, які Фінляндія мала на своєму озброєнні до приєднання у 2012 році до Оттавської конвенції, офіційно відомої як "Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення".
Гельсінкі вийшли з конвенції у січні 2026 року, посилаючись на зміну ситуації з безпекою після вторгнення Росії в Україну.
Фінляндія планує створити власні потужності для виробництва мін
Окрім поповнення своїх запасів, Фінляндія прагне створити власні промислові потужності для швидкого нарощування виробництва в разі кризи. Виробники могли б постачати різні компоненти, зокрема детонатори та вибухові наповнювачі, що дозволило б залучити до програми кілька компаній.
Цей проєкт з’явився на тлі того, як інші країни на східному фланзі НАТО переглядають свою участь у договорі.
Мікконен назвав країни Балтії та Польщу потенційними замовниками, хоча Фінляндія ще не отримувала запитів з-за кордону і жодних експортних замовлень не підтверджено.
Фінансування програми залишається ключовим питанням, зокрема щодо того, чи можуть інструменти ЄС підтримати інвестиції у виробничі потужності.
Збройні сили заявили, що наразі не планують надавати субсидії для налагодження виробництва.
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