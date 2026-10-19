Фінляндія готується відновити запаси протипіхотних мін: планує закупівлю на €100 млн

Фінляндія готує закупівлю мільйона протипіхотних мін власного виробництва на €100 млн. Поставки триватимуть до 2030-х років. Країна також планує розвивати власне виробництво мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

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Фінляндія готує тендери на закупівлю мільйона протипіхотних мін

Сили оборони Фінляндії готують програму закупівель, що охоплює два типи мін: трубчасті міни, оснащені розтяжками, та наземні міни з датчиком тиску.

Очікується, що перші поставки здійснюватимуться протягом кількох років, а повний обсяг замовлення надійде до збройних сил у 2030-х роках.

"Незабаром ми перейдемо до етапу оголошення тендерів", – заявив полковник Ріку Мікконен, інженер-інспектор штабу Сухопутних військ.

Водночас він підкреслив, що поки що жодних контрактів підписано не було.

Заплановане замовлення приблизно відповідає кількості протипіхотних мін, які Фінляндія мала на своєму озброєнні до приєднання у 2012 році до Оттавської конвенції, офіційно відомої як "Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення".

Гельсінкі вийшли з конвенції у січні 2026 року, посилаючись на зміну ситуації з безпекою після вторгнення Росії в Україну.

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Фінляндія планує створити власні потужності для виробництва мін

Окрім поповнення своїх запасів, Фінляндія прагне створити власні промислові потужності для швидкого нарощування виробництва в разі кризи. Виробники могли б постачати різні компоненти, зокрема детонатори та вибухові наповнювачі, що дозволило б залучити до програми кілька компаній.

Цей проєкт з’явився на тлі того, як інші країни на східному фланзі НАТО переглядають свою участь у договорі.

Мікконен назвав країни Балтії та Польщу потенційними замовниками, хоча Фінляндія ще не отримувала запитів з-за кордону і жодних експортних замовлень не підтверджено.

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Фінансування програми залишається ключовим питанням, зокрема щодо того, чи можуть інструменти ЄС підтримати інвестиції у виробничі потужності.

Збройні сили заявили, що наразі не планують надавати субсидії для налагодження виробництва.