ЮНЕСКО продлила программу помощи Украине в условиях войны

Исполнительный совет ЮНЕСКО продлил программу помощи Украине, которая реализуется в условиях полномасштабной войны со стороны России. Соответствующее решение было принято 19 октября в ходе 225-й сессии Совета.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

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ЮНЕСКО продолжает поддержку Украины в условиях войны

Решение носит название "Меры и программа чрезвычайной помощи ЮНЕСКО Украине". Оно предусматривает продолжение помощи на фоне российских атак на украинские города, объекты культурного наследия, учебные заведения и научные учреждения.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что сейчас важно оценивать нанесенный ущерб, фиксировать повреждения и принимать срочные меры для сохранения культурных ценностей. Также необходимо обеспечивать непрерывную работу учебных и научных заведений и восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

"Принятое решение должно стать дополнительным импульсом для мобилизации международных ресурсов и преобразования солидарности с Украиной в конкретные результаты, необходимые для защиты и восстановления сфер компетенции ЮНЕСКО, которые продолжают подвергаться разрушительному воздействию российской агрессии", — отметили в МИД.

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Мониторинг в пределах границ Украины и призыв к донорам

Еще одним важным пунктом решения стало поручение генеральному директору ЮНЕСКО следить за ситуацией в Украине в сферах деятельности Организации. Такой мониторинг должен охватывать территорию в пределах международно признанных границ Украины.

В МИД подчеркнули, что это решение является практическим подтверждением поддержки суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

После принятия решения Украина призвала ЮНЕСКО оперативнее реагировать на потребности, обеспечить надлежащее финансирование программ помощи и привлекать больше международных ресурсов.

Украинская сторона также обратилась к государствам-членам Организации и международным донорам с призывом увеличивать финансовые взносы и поддерживать конкретные проекты по защите и восстановлению украинского образования, науки, культуры и культурного наследия.

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