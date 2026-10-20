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Новости Членство Украины в НАТО
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Украина не должна вступать в НАТО, - Вэнс

Венс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не является формальным союзником Соединённых Штатов и, по его мнению, не должна вступать в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Вэнс заявил в интервью для 2WAY TONIGHT.

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"Насколько я знаю, у нас нет официального союзнического соглашения с Украиной. Украина не входит в НАТО. Я не думаю, что она должна вступать в НАТО.

Я считаю, что это страна, достойная восхищения, прекрасная страна с множеством замечательных людей", — сказал вице-президент США.

По словам Вэнса, США и Украина продолжат сотрудничество по ряду вопросов, однако их позиции не всегда будут совпадать.

"Мы будем вместе работать над некоторыми вопросами, но по некоторым другим вопросам наши позиции будут противоположными", — добавил он.

Вступление Украины в НАТО: что известно?

Государственный секретарь США Марко Рубио в октябре заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время не могут однозначно высказаться по поводу того, должна ли Украина стать полноправным членом НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО могло бы стать одним из путей выхода из войны. По его мнению, это отвечает интересам не только Киева, но и всей Европы.

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Автор: 

НАТО (11168) США (30804) Джей Ди Вэнс (223)
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Топ комментарии
+31
Рублі вже засмерділи весь світ, а для венса вони не пахнуть. Ось такі вони метаморфози трампівського шобла.
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20.10.2026 06:31 Ответить
+29
Спочатку США заставили Україну віддати ЯЗ, а тепер - ідіть на всі чотири сторони?
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20.10.2026 06:33 Ответить
+20
Та взагалі пофіг, що думає венс, руда мавпа чи кушнір,бо після того, як вони простягнули руку педофілу і пішли на поступки, то зашкварились по повній та тепер є політичними трупами, а може навіть і фізично найближчим часом. А так що їм там місяць при владі залишився, от і б'ються в передсмертних агоніях
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20.10.2026 06:35 Ответить

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