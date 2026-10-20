Україна не повинна вступати до НАТО, - Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна не є формальним союзником Сполучених Штатів і, на його думку, не повинна вступати до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венс заявив в інтерв'ю для 2WAY TONIGHT.
: "Наскільки я знаю, у нас немає офіційної союзницької угоди з Україною. Україна не входить до НАТО. Я не думаю, що вона повинна вступати до НАТО.
Я вважаю, що це країна, дуже гідна захоплення, прекрасна країна з безліччю чудових людей", - сказав віцепрезидент США.
За словами Венса, США та Україна продовжать співпрацю з низки питань, однак їхні позиції не завжди збігатимуться.
"Ми будемо разом працювати над деякими питаннями, але в деяких інших питаннях наші позиції будуть протилежними", - додав він.
Вступ України до НАТО: що відомо?
Державний секретар США Марко Рубіо у жовтні заявив, що Сполучені Штати нині не можуть висловитися однозначно, чи має бути Україна повноправним членом НАТО.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в НАТО могло б стати одним зі шляхів виходу з війни. На його думку, це відповідає інтересам не лише Києва, а й усієї Європи.
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