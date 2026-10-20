Российская атака на Киевскую область: трое погибших и шестеро пострадавших. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 20 октября российские захватчики атаковали Обуховский район Киевской области. Под вражеским ударом оказалось производственно-складское здание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Ночью российские войска нанесли удар по производственно-складскому зданию в одной из громад Обуховского района", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки три человека погибли, еще шестеро пострадали.

Пожар ликвидирован. На месте продолжаются работы по разборке завалов. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.

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Ликвидация последствий атаки

















