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Російська атака на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 20 жовтня російські загарбники атакували Обухівський район Київської області. Під ворожим ударом опинилася виробничо-складська будівля.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
"Вночі російські війська вдарили по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок російської атаки троє людей загинули, ще шестеро постраждали.
Пожежу ліквідовано. На місці тривають роботи з розбирання завалів. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.
Ліквідація наслідків атаки
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