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Новини Обстріл Київщини
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Російська атака на Київщину: троє загиблих і шестеро постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 20 жовтня російські загарбники атакували Обухівський район Київської області. Під ворожим ударом опинилася виробничо-складська будівля.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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"Вночі російські війська вдарили по виробничо-складській будівлі в одній із громад Обухівського району", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки троє людей загинули, ще шестеро постраждали.

Пожежу ліквідовано. На місці тривають роботи з розбирання завалів. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

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Ліквідація наслідків атаки

Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі
Нічна атака РФ на Київщину: рятувальники розбирають завали після удару в Обухівському районі

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Київська область (4922) обстріл (37572) Обухівський район (90)
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