Ворог атакував безпілотником енергооб’єкт на Львівщині
Ввечері понеділка, 19 жовтня, у Львівській області російський безпілотник атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
Атаковано енергооб’єкт
"Ворожий безпілотник атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині",- сказано в повідомленні.
Козицький додав, що повітряна тривога триває, та закликав не ігнорувати загрозу.
Атака дронів
Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль