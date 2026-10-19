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Новини Удари по енергетиці Обстріли Львівщини
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Ворог атакував безпілотником енергооб’єкт на Львівщині

Атака на енергетику Львівщини
Фото: Ілюстративне фото

Ввечері понеділка, 19 жовтня, у Львівській області російський безпілотник атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковано енергооб’єкт

"Ворожий безпілотник атакував обʼєкт критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині",- сказано в повідомленні.

Козицький додав, що повітряна тривога триває, та закликав не ігнорувати загрозу.

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Атака дронів

Нагадаємо, що ввечері 19 жовтня триває російська атака. У низці областей України через загрозу ударів оголошено повітряну тривогу.

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обстріл (37547) енергетика (3806) Львівська область (2748)
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