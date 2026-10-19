РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12734 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Обстрелы Львовщины
2 007 0

Враг атаковал беспилотником энергообъект на Львовщине

Атака на энергетику Львовской области
Фото: Ілюстративне фото

Вечером в понедельник, 19 октября, во Львовской области российский беспилотник атаковал объект критически важной энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакован энергообъект

"Вражеский беспилотник атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.

Козицкий добавил, что воздушная тревога продолжается, и призвал не игнорировать угрозу.

Читайте также: Враг вновь атаковал энергетику Винницкой области: часть области и Винницы остались без света и воды

Атака дронов

Напомним, что вечером 19 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.

Читайте также: Ситуация с электроснабжением в Ровенской области сложная: новые атаки мешают восстановительным работам

Автор: 

обстрел (36212) энергетика (3796) Львовская область (3449)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 