Враг атаковал беспилотником энергообъект на Львовщине
Вечером в понедельник, 19 октября, во Львовской области российский беспилотник атаковал объект критически важной энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Атакован энергообъект
"Вражеский беспилотник атаковал объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области", — говорится в сообщении.
Козицкий добавил, что воздушная тревога продолжается, и призвал не игнорировать угрозу.
Атака дронов
Напомним, что вечером 19 октября продолжается российская атака. В ряде областей Украины из-за угрозы ударов объявлена воздушная тревога.
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