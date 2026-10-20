РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13813 посетителей онлайн
Новости Военные преступления россиян
13 854 33

Российский реактивный "Шахед" попал в легковушку прямо на дороге: автомобиль загорелся, люди пытались спасти водителя

В сети опубликовали видеозапись последствий удара российского реактивного беспилотника по легковому автомобилю, который двигался по городской дороге. Машина загорелась, а очевидцы бросились на помощь людям, находившимся внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара сделала жительница многоэтажного дома из окна своей квартиры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На кадрах виден белый легковой автомобиль, охваченный мощным пламенем посреди многополосной дороги. Над машиной поднимается густой черный дым.

К горящему автомобилю подбегают прохожие. Люди пытаются потушить огонь с помощью огнетушителя, однако пламя продолжает охватывать транспортное средство.

Смотрите: Полиция расследует почти 229 тысяч военных преступлений РФ в Украине. ФОТО

Пожар происходит прямо на проезжей части, рядом с жилой застройкой. На видео видно нескольких очевидцев, которые приближаются к автомобилю, несмотря на опасность.

По словам женщины, снимавшей видео, перед взрывом она услышала лишь короткий свист.
"Стою на кухне, слышу только свист, секунда — и взрыв. Окна едва выдержали. Если бы это был моторный "Шахед", то было бы слышно, а реактивный — это всего лишь секунда. Плачу, потому что на глазах исчезли люди", — написала очевидица.

Автор видео утверждает, что в результате удара погибли люди. По предварительному описанию происшествия, водитель автомобиля оказался в огне, а попытки очевидцев потушить пламя оказались безрезультатными.

Смотрите также: Спасатель несет ребенка, которого вытащили из разрушенного российским ударом многоэтажного дома в Прилуках. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент удара российского дрона по школе в Киеве во время утренней атаки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (24516) военные преступления (1646) бандероль ракета (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Якшо не помиляюся, в кожному авто згідно з ПДР України повинен бути.
показать весь комментарий
20.10.2026 11:50 Ответить
+8
"Росія поводилася нормально щодо України" - Трамп. Фото підтвержує.
показать весь комментарий
20.10.2026 12:07 Ответить
+6
Це скоріш за все був фпв, скинутий з більшого БПЛА носія-ретранслятора.
показать весь комментарий
20.10.2026 11:46 Ответить

Загрузка...

 
 