Российский реактивный "Шахед" попал в легковушку прямо на дороге: автомобиль загорелся, люди пытались спасти водителя
В сети опубликовали видеозапись последствий удара российского реактивного беспилотника по легковому автомобилю, который двигался по городской дороге. Машина загорелась, а очевидцы бросились на помощь людям, находившимся внутри.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара сделала жительница многоэтажного дома из окна своей квартиры.
На кадрах виден белый легковой автомобиль, охваченный мощным пламенем посреди многополосной дороги. Над машиной поднимается густой черный дым.
К горящему автомобилю подбегают прохожие. Люди пытаются потушить огонь с помощью огнетушителя, однако пламя продолжает охватывать транспортное средство.
Пожар происходит прямо на проезжей части, рядом с жилой застройкой. На видео видно нескольких очевидцев, которые приближаются к автомобилю, несмотря на опасность.
По словам женщины, снимавшей видео, перед взрывом она услышала лишь короткий свист.
"Стою на кухне, слышу только свист, секунда — и взрыв. Окна едва выдержали. Если бы это был моторный "Шахед", то было бы слышно, а реактивный — это всего лишь секунда. Плачу, потому что на глазах исчезли люди", — написала очевидица.
Автор видео утверждает, что в результате удара погибли люди. По предварительному описанию происшествия, водитель автомобиля оказался в огне, а попытки очевидцев потушить пламя оказались безрезультатными.
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