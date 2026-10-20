Российский реактивный "Шахед" попал в легковушку прямо на дороге: автомобиль загорелся, люди пытались спасти водителя

В сети опубликовали видеозапись последствий удара российского реактивного беспилотника по легковому автомобилю, который двигался по городской дороге. Машина загорелась, а очевидцы бросились на помощь людям, находившимся внутри.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара сделала жительница многоэтажного дома из окна своей квартиры.

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На кадрах виден белый легковой автомобиль, охваченный мощным пламенем посреди многополосной дороги. Над машиной поднимается густой черный дым.

К горящему автомобилю подбегают прохожие. Люди пытаются потушить огонь с помощью огнетушителя, однако пламя продолжает охватывать транспортное средство.

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Пожар происходит прямо на проезжей части, рядом с жилой застройкой. На видео видно нескольких очевидцев, которые приближаются к автомобилю, несмотря на опасность.

По словам женщины, снимавшей видео, перед взрывом она услышала лишь короткий свист.

"Стою на кухне, слышу только свист, секунда — и взрыв. Окна едва выдержали. Если бы это был моторный "Шахед", то было бы слышно, а реактивный — это всего лишь секунда. Плачу, потому что на глазах исчезли люди", — написала очевидица.

Автор видео утверждает, что в результате удара погибли люди. По предварительному описанию происшествия, водитель автомобиля оказался в огне, а попытки очевидцев потушить пламя оказались безрезультатными.

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