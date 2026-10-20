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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Російський реактивний "Шахед" влучив у легковик просто на дорозі: автомобіль спалахнув, люди намагалися врятувати водія. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис наслідків удару російського реактивного безпілотника по легковому автомобілю, який рухався міською дорогою. Машина спалахнула, а очевидці кинулися на допомогу людям, які перебували всередині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пожежі зробила мешканка багатоповерхівки з вікна власної квартири.

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На кадрах видно білий легковий автомобіль, охоплений потужним полум'ям посеред багатосмугової дороги. Над машиною здіймається густий чорний дим.

До палаючого автомобіля підбігають перехожі. Люди намагаються загасити вогонь за допомогою вогнегасника, однак полум'я продовжує охоплювати транспортний засіб.

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Пожежа відбувається просто на проїжджій частині, поруч із житловою забудовою. На відео видно кількох очевидців, які наближаються до автомобіля, попри небезпеку.

За словами жінки, яка знімала відео, перед вибухом вона почула лише короткий свист.
"Стою на кухні, чую лише свист, секунда і вибух. Вікна ледве витримали. Якби моторний "Шахед", то було б чути, а реактивний це лише секунда. Ридаю, бо на очах не стало людей", - написала очевидиця.

Авторка відео стверджує, що внаслідок удару загинули люди. За попереднім описом події, водій автомобіля опинився у вогні, а спроби очевидців загасити полум'я виявилися безрезультатними.

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Топ коментарі
+12
Якшо не помиляюся, в кожному авто згідно з ПДР України повинен бути.
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20.10.2026 11:50 Відповісти
+8
"Росія поводилася нормально щодо України" - Трамп. Фото підтвержує.
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20.10.2026 12:07 Відповісти
+6
Це скоріш за все був фпв, скинутий з більшого БПЛА носія-ретранслятора.
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20.10.2026 11:46 Відповісти

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