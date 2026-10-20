Россия считает, что смена президента в Украине "облегчит им задачу". Странно, что этого хотят и США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что вопрос выборов сегодня не является главным для украинского общества.
Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы должны завершить войну и вернуться к нормальной жизни. Выборы состоятся, и возможность проголосовать должны получить военные на фронте, украинцы за рубежом и те, кто находится в стране. Но как организовать открытые и демократические выборы под ударами дронов и ракет, с участием западных наблюдателей? Не думаю, что это возможно", — пояснил Зеленский.
По его мнению, россияне поднимают этот вопрос, поскольку "считают, что смена президента облегчит им задачу".
"Мне странно, что этого хотят и наши американские партнеры. Европейцы понимают, что раскол страны рискует вызвать то самое цунами, которое разрушит нашу способность сопротивляться", — подчеркнул он.
Зеленский заверил, что "никто не цепляется за свое кресло".
"Мы должны защищать государство — каждый на своем месте, в соответствии с законом и Конституцией. Военные находятся на фронте, остальные должны работать и платить налоги, если мы не хотим отдать страну и потерять независимость.
Американцам, требующим смены президента, я отвечаю: позвольте украинцам самим позаботиться о своих выборах и сделать свой выбор в соответствии с законом", — подытожил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что Украине пора выбрать нового лидера, который сможет достичь договоренностей о прекращении войны.
- Комментируя заявление Трампа, Песков заявил, что Владимир Зеленский якобы не демонстрирует политической воли к прекращению войны.
- В свою очередь, Зеленский заявлял, что готов обсудить вопрос выборов, если США договорятся с РФ о полном прекращении огня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не так страшні московські воші. як українські гниди (с)
хоча його і українцем не назвеш ..
все своє життя Оманська Гнида на сцені в Кварталі 95 присвятила приниженню України та українців
а як стало президентом - то почало знищувати