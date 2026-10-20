РФ вважає, що зміна президента в Україні "полегшить їм завдання". Дивно, що цього хочуть і США, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів сьогодні не є головним для українського суспільства.

Про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми маємо завершити війну й повернутися до нормального життя. Вибори відбудуться, і можливість проголосувати мають отримати військові на фронті, українці за кордоном і ті, хто перебуває в країні. Але як організувати відкриті й демократичні вибори під ударами дронів і ракет, за участю західних спостерігачів? Не думаю, що це можливо", - пояснив Зеленський.

На його думку, росіяни порушують це питання, оскільки "вважають, що зміна президента полегшить їм завдання".

"Мені дивно, що цього хочуть і наші американські партнери. Європейці розуміють, що розкол країни ризикує спричинити те саме цунамі, яке зруйнує нашу здатність чинити опір", - наголосив він.

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Зеленський запевнив, що "ніхто не тримається за своє крісло".

"Ми маємо захищати державу - кожен на своєму місці, відповідно до закону й Конституції. Військові перебувають на фронті, решта мають працювати й сплачувати податки, якщо ми не хочемо віддати країну і втратити незалежність.

Американцям, які вимагають зміни президента, я відповідаю: дайте українцям самим подбати про власні вибори й зробити свій вибір відповідно до закону", - підсумував глава держави.

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Що передувало?

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.

Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.

Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.

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