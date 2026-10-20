РФ вважає, що зміна президента в Україні "полегшить їм завдання". Дивно, що цього хочуть і США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів сьогодні не є головним для українського суспільства.
Про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми маємо завершити війну й повернутися до нормального життя. Вибори відбудуться, і можливість проголосувати мають отримати військові на фронті, українці за кордоном і ті, хто перебуває в країні. Але як організувати відкриті й демократичні вибори під ударами дронів і ракет, за участю західних спостерігачів? Не думаю, що це можливо", - пояснив Зеленський.
На його думку, росіяни порушують це питання, оскільки "вважають, що зміна президента полегшить їм завдання".
"Мені дивно, що цього хочуть і наші американські партнери. Європейці розуміють, що розкол країни ризикує спричинити те саме цунамі, яке зруйнує нашу здатність чинити опір", - наголосив він.
Зеленський запевнив, що "ніхто не тримається за своє крісло".
"Ми маємо захищати державу - кожен на своєму місці, відповідно до закону й Конституції. Військові перебувають на фронті, решта мають працювати й сплачувати податки, якщо ми не хочемо віддати країну і втратити незалежність.
Американцям, які вимагають зміни президента, я відповідаю: дайте українцям самим подбати про власні вибори й зробити свій вибір відповідно до закону", - підсумував глава держави.
Що передувало?
- Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.
- Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.
- Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.
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не так страшні московські воші. як українські гниди (с)
хоча його і українцем не назвеш ..
все своє життя Оманська Гнида на сцені в Кварталі 95 присвятила приниженню України та українців
а як стало президентом - то почало знищувати