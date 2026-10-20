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Новини Вибори в Україні
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РФ вважає, що зміна президента в Україні "полегшить їм завдання". Дивно, що цього хочуть і США, - Зеленський

Заява Зеленського про вибори: РФ хоче полегшити собі завдання

Президент Володимир Зеленський вважає, що питання виборів сьогодні не є головним для українського суспільства.

Про це він заявив в інтерв'ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми маємо завершити війну й повернутися до нормального життя. Вибори відбудуться, і можливість проголосувати мають отримати військові на фронті, українці за кордоном і ті, хто перебуває в країні. Але як організувати відкриті й демократичні вибори під ударами дронів і ракет, за участю західних спостерігачів? Не думаю, що це можливо", - пояснив Зеленський.

На його думку, росіяни порушують це питання, оскільки "вважають, що зміна президента полегшить їм завдання".

"Мені дивно, що цього хочуть і наші американські партнери. Європейці розуміють, що розкол країни ризикує спричинити те саме цунамі, яке зруйнує нашу здатність чинити опір", - наголосив він.

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Зеленський запевнив, що "ніхто не тримається за своє крісло".

"Ми маємо захищати державу - кожен на своєму місці, відповідно до закону й Конституції. Військові перебувають на фронті, решта мають працювати й сплачувати податки, якщо ми не хочемо віддати країну і втратити незалежність.

Американцям, які вимагають зміни президента, я відповідаю: дайте українцям самим подбати про власні вибори й зробити свій вибір відповідно до закону", - підсумував глава держави.

Читайте: Зеленський про заклики до виборів в Україні: "Це риторика, я не тримаюся за президентське крісло"

Що передувало?

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає, що Україні час обрати нового лідера, який буде здатен досягти домовленостей щодо припинення війни.
  • Коментуючи заяву Трампа, Пєсков заявив, що Володимир Зеленський нібито не демонструє політичної волі для припинення війни.
  • Своєю чергою, Зеленський заявляв, що готовий обговорити питання виборів, якщо США домовляться з РФ про повне припинення вогню.

Читайте також: Я не збираюся йти у відставку. Ця війна – моя відповідальність, - Зеленський

Автор: 

вибори (6275) Зеленський Володимир (27424)
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Топ коментарі
+38
Тебе бракованого та простроченого давно треба гойдатися на ліхтарі зробити разом.
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20.10.2026 11:15 Відповісти
+35
Оманська Гнида розігрує спектакль що воно не пропаРашна Гнида

не так страшні московські воші. як українські гниди (с)

хоча його і українцем не назвеш ..

все своє життя Оманська Гнида на сцені в Кварталі 95 присвятила приниженню України та українців
а як стало президентом - то почало знищувати
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20.10.2026 11:16 Відповісти
+24
Бубочка, подай у відставку - це буде твоя найкраща допомога Україні!
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20.10.2026 11:20 Відповісти

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