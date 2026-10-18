Бабіш назвав "катастрофічними" результати своєї партії на виборах до Сенату

Партія ANO чеського прем’єра Андрея Бабіша залишилася без жодного мандата у другому турі виборів до Сенату, хоча висунула найбільше кандидатів. Бабіш назвав результати катастрофічними та анонсував перезавантаження партії.

Про це пише iDnes, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Провал 13 кандидатів та втрата єдиного місця в Сенаті

У другому турі виборів жоден із 13 кандидатів ANO не зміг перемогти. Політична сила втратила у Сенаті єдине місце, яке захищала.

"Для нашого руху результат є катастрофічним. Як результати муніципальних, так і сенатських виборів. Деякі члени вважають, що наш бренд гарантує впевнену перемогу. Однак інші партії зробили все, щоб обійти нас",- заявив Бабіш.

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Як Бабіш пояснює поразку

Серед причин невдачі Бабіш назвав недостатньо швидке виконання урядових обіцянок, зокрема щодо скасування абонентської плати за суспільне мовлення. Крім того, він заявив про тиск на свою партію та консолідацію опозиційних сил.

Водночас очільник уряду відкинув версію про те, що на результати вплинула діяльність його кабінету чи партнерів по коаліції з SPD та "Автомобілістів", поклавши головну провину за поразку на регіональні осередки партії.

Перезавантаження партії ANO

За словами політика, тепер на ANO чекає перезавантаження. Прем’єр зазначив, що партії потрібно розібратися, чому вона програла, і оцінити роботу своїх членів.

16-17 жовтня у Чехії переобирали третину складу 81-місного Сенату.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш запропонував європейським країнам створити спільну систему протиракетної оборони під назвою "Євро Патріот". За його задумом, вона могла б бути побудована з урахуванням досвіду ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Також прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявляв, що Прага не братиме участі у пакеті військової допомоги НАТО для України на €70 млрд, однак підтримає закупівлю американської зброї для України одноразовим внеском.

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