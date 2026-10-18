Бабиш назвал "катастрофическими" результаты своей партии на выборах в Сенат

Партия ANO чешского премьера Андрея Бабиша не получила ни одного мандата во втором туре выборов в Сенат, хотя выдвинула больше всего кандидатов. Бабиш назвал результаты катастрофическими и объявил о перезагрузке партии.

Об этом пишет iDnes, сообщает Цензор.НЕТ.

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Провал 13 кандидатов и потеря единственного места в Сенате

Во втором туре выборов ни один из 13 кандидатов ANO не смог победить. Политическая сила потеряла в Сенате единственное место, которое защищала.

"Для нашего движения результат является катастрофическим. Как результаты муниципальных, так и сенатских выборов. Некоторые члены считают, что наш бренд гарантирует уверенную победу. Однако другие партии сделали все, чтобы обойти нас", — заявил Бабиш.

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Как Бабиш объясняет поражение

Среди причин неудачи Бабиш назвал недостаточно быстрое выполнение правительственных обещаний, в частности относительно отмены абонентской платы за общественное вещание. Кроме того, он заявил о давлении на свою партию и консолидации оппозиционных сил.

В то же время глава правительства отверг версию о том, что на результаты повлияла деятельность его кабинета или партнеров по коалиции из SPD и "Автомобилистов", возложив главную вину за поражение на региональные ячейки партии.

Перезагрузка партии ANO

По словам политика, теперь ANO предстоит перезагрузка. Премьер отметил, что партии нужно разобраться, почему она проиграла, и оценить работу своих членов.

16–17 октября в Чехии переизбирали треть состава 81-местного Сената.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш предложил европейским странам создать совместную систему противоракетной обороны под названием "Евро-Патриот". По его замыслу, она могла бы быть построена с учетом опыта израильской многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Также премьер Чехии Андрей Бабиш заявлял, что Прага не будет участвовать в пакете военной помощи НАТО для Украины на 70 млрд евро, однако поддержит закупку американского оружия для Украины единовременным взносом.

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