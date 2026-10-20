Четверо человек погибли, еще шесть ранены вследствие ударов РФ по Краматорску. ФОТОРЕПОРТАЖ (обновлено)

Российские оккупанты в течение дня трижды ударили по Краматорску в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Удар по городу был нанесен в 10:04.

"В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили трое мужчин 42, 47 и 48 лет. Также травмированы женщина и 38-летний мужчина. У пострадавших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы", — говорится в сообщении.

В городе повреждены три многоквартирных жилых дома. Тип вооружения устанавливается.

По данным горсовета, погибли три мужчины - 1978, 1984 и 1979 годов рождения. Все они – работники одной из теплоснабжающих организаций города.

"На одной из локаций работники теплоснабжающей организации выполняли обход сетей и проверяли их готовность к отопительному сезону", – добавили там.

Обновление

Вечером начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в течение дня россияне трижды атаковали Краматорск.

"По меньшей мере 4 человека погибли и 6 ранены вследствие сегодняшних ударов по Краматорску", - сообщил чиновник.

Жертвами одного из ударов стали работники теплоснабжающей организации, проверявшие готовность сети к отопительному сезону, трое из них погибли.

Еще один человек погиб вследствие удара FPV-дрона.

Повреждены по меньшей мере 15 многоквартирных домов, два учебных заведения, административное и хозяйственное здания, два автомобиля.

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