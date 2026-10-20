Взрывы раздались во Львове: сбили российский БпЛА на подлете в город (обновлено)
Во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА в сторону города.
Впоследствии в городе раздались взрывы.
По данным ОВА, задействованы силы ПВО.
"Во время последней воздушной тревоги нашим воинам ПВО удалось сбить вражеский беспилотник, который двигался в направлении Львова", - впоследствии рассказал руководитель ОВА.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Что предшествовало?
- В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказались объекты энергетики Львовской и Винницкой областей.
- В целом враг атаковал энергетику в 7 областях: есть новые отключения электроэнергии.
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