Взрывы раздались во Львове: сбили российский БпЛА на подлете в город (обновлено)

Во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Воздушные силы сообщили о движении реактивного БПЛА в сторону города.

Впоследствии в городе раздались взрывы.

По данным ОВА, задействованы силы ПВО.

"Во время последней воздушной тревоги нашим воинам ПВО удалось сбить вражеский беспилотник, который двигался в направлении Львова", - впоследствии рассказал руководитель ОВА.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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Что предшествовало?

В ночь на 20 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области. Также под ударами оказались объекты энергетики Львовской и Винницкой областей.

В целом враг атаковал энергетику в 7 областях: есть новые отключения электроэнергии.

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