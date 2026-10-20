Вибухи пролунали у Львові: збили російський БпЛА на підльоті до міста (оновлено)

Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА в бік міста.

Згодом у місті пролунали вибухи.

За даними ОВА, працюють сили ППО.

"Під час останньої повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова", - згодом розповів керівник ОВА.

Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило.

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Що передувало?

У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини та Вінниччини.

Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.

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