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Вибухи пролунали у Львові: збили російський БпЛА на підльоті до міста (оновлено)

Вибухи у Львові 20 жовтня: загроза реактивного БпЛА

Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА в бік міста.

Згодом у місті пролунали вибухи.

За даними ОВА, працюють сили ППО.

"Під час останньої повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова", - згодом розповів керівник ОВА.

Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило.

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Що передувало?

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Львів (2571) обстріл (37572) Львівська область (2748) Львівський район (374)
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