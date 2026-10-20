Вибухи пролунали у Львові: збили російський БпЛА на підльоті до міста (оновлено)
Під час повітряної тривоги у Львові пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили повідомили про рух реактивного БпЛА в бік міста.
Згодом у місті пролунали вибухи.
За даними ОВА, працюють сили ППО.
"Під час останньої повітряної тривоги нашим воїнам ППО вдалося збити ворожий безпілотник, який рухався у напрямку Львова", - згодом розповів керівник ОВА.
Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі не надходило.
Що передувало?
- У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики в Одеській області. Також під ударами енергетика Львівщини та Вінниччини.
- Загалом ворог атакував енергетику в 7 областях: є нові знеструмлення.
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