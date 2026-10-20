Четверо людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок ударів РФ по Краматорську. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупанти впродовж дня тричі вдарили по Краматорську на Донеччині. Є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Удару по місту було завдано о 10:04.
"Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістали троє чоловіків 42, 47 й 48 років. Також травмовано жінку та 38-річного чоловіка. У потерпілих діагностовано уламкові поранення й мінно-вибухові травми", - йдеться в повідомленні.
У місті пошкоджено 3 багатоквартирні житлові будинки. Тип озброєння встановлюється.
За даними міськради, загинули троє чоловіків - 1978, 1984 та 1979 років народження. Усі вони - працівники однієї з теплопостачальних організацій міста.
"На одній із локацій працівники теплопостачальної організації виконували обхід мереж і перевіряли їхню готовність до опалювального сезону", - додали там.
Оновлення
Ввечері начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що впродовж дня росіяни тричі атакували Краматорськ.
"Щонайменше 4 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх ударів по Краматорськ", - повідомив посадовець.
Жертвами одного з ударів стали працівники теплопостачальної організації, які перевіряли готовність мережі до опалювального сезону, — троє з них загинули.
Ще одна людина загинула внаслідок удару FPV-дрона.
Пошкоджені щонайменше 15 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, адміністративна та господарська будівлі, два автомобілі.
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