Учителя, строители и ІТ-специалисты: какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты в 2026 году

В 2026 году наибольшее количество абитуриентов на бюджетные места бакалавриата было зачислено на специальности "Среднее образование", "Строительство и гражданская инженерия" и "Компьютерные науки". В то же время спрос на подготовку инженеров существенно вырос: количество зачисленных на бюджет по направлению "Электротехника" увеличилось на 40%, а по направлению "Строительство" - почти на треть.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко, подводя итоги вступительной кампании 2026 года, сообщает Цензор.НЕТ.

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Какие специальности стали самыми популярными

По данным МОН, пятерка специальностей с наибольшим количеством зачисленных на бюджет на бакалавриат выглядит так:

Среднее образование – 5749 абитуриентов. Строительство и гражданская инженерия – 3318. Компьютерные науки – 2946. Электротехника – 2864. Агрономия – 2343.

Особенно заметно вырос набор на бюджетные места по специальностям, связанным с восстановлением инфраструктуры и развитием технологий.

По сравнению с 2025 годом количество зачисленных на специальности "Строительство" и "Гражданская инженерия" увеличилось почти на 32%, "Электротехника" - на 40%, "Автоматизация и робототехника" - почти на 30%.

В то же время приведенный рейтинг касается именно зачисления на бюджетные места, а не общей популярности специальностей среди всех абитуриентов, в частности контрактников.

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Сколько студентов поступили в украинские университеты

По состоянию на 15 октября, когда завершилась вступительная кампания, на бакалавриат зачислили более 237 тысяч человек. Это на 16% больше, чем в прошлом году.

Всего на все уровни высшего образования абитуриенты подали более 1,3 млн заявлений - это самый высокий показатель с начала полномасштабного российского вторжения.

На магистратуру после бакалавриата зачислили более 97 тысяч человек, из них более 28 тысяч будут учиться за счет государственного бюджета.

Еще 10 249 абитуриентов начнут обучение на медицинских, фармацевтических и ветеринарных магистерских программах после окончания школы.

В аспирантуру и программы подготовки докторов искусств зачислили 6410 человек – на 11,2% больше, чем в прошлом году. Более 5200 из них получили бюджетные места.

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Государственные гранты и поступление в прифронтовые университеты

По словам министра, более половины абитуриентов получают государственную поддержку в виде бюджетного обучения, перевода на бюджет или грантов для частичной оплаты контракта.

В 2026 году грантовую поддержку впервые распространили на магистратуру после бакалавриата. Базовые размеры грантов составляют 27 или 40 тысяч гривен на учебный год.

Почти 73% зачисленных на бюджет на бакалавриат и медицинскую магистратуру получили место по своему первому приоритету, а более 93% - по одному из трех самых высоких приоритетов.

Несмотря на постоянные российские атаки, университеты прифронтовых регионов продолжают принимать студентов. Харьковская область остается среди лидеров по количеству зачислений. Также абитуриентов набирают учебные заведения Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Николаевской областей.

В МОН отмечают, что увеличение количества студентов и интереса к техническим специальностям имеет важное значение для восстановления украинской экономики и инфраструктуры.

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