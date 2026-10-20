Вчителі, будівельники та айтівці: які спеціальності найчастіше обирали вступники у 2026 році

У 2026 році найбільше вступників на бюджетні місця бакалаврату зарахували на спеціальності "Середня освіта", "Будівництво та цивільна інженерія" і "Комп'ютерні науки". Водночас попит на підготовку інженерів суттєво зріс: кількість зарахованих на бюджет за напрямом електричної інженерії збільшилася на 40%, а будівництва – майже на третину.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко, підбиваючи підсумки вступної кампанії 2026 року, інформує Цензор.НЕТ.

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Які спеціальності стали найпопулярнішими

За даними МОН, п'ятірка спеціальностей із найбільшою кількістю зарахованих на бюджет на бакалаврат виглядає так:

Середня освіта – 5749 вступників. Будівництво та цивільна інженерія – 3318. Комп'ютерні науки – 2946. Електрична інженерія – 2864. Агрономія – 2343.

Особливо помітно зріс набір на бюджетні місця за спеціальностями, пов'язаними з відновленням інфраструктури та розвитком технологій.

Порівняно з 2025 роком кількість зарахованих на будівництво та цивільну інженерію збільшилася майже на 32%, електричну інженерію – на 40%, автоматизацію та робототехніку – майже на 30%.

Водночас наведений рейтинг стосується саме бюджетного зарахування, а не загальної популярності спеціальностей серед усіх вступників, зокрема контрактників.

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Скільки студентів вступили до українських університетів

Станом на 15 жовтня, коли завершилася вступна кампанія, на бакалаврат зарахували понад 237 тисяч осіб. Це на 16% більше, ніж торік.

Загалом на всі рівні вищої освіти вступники подали понад 1,3 млн заяв – найбільше від початку повномасштабного російського вторгнення.

На магістратуру після бакалаврату зарахували понад 97 тисяч осіб, із них більш як 28 тисяч навчатимуться коштом державного бюджету.

Ще 10 249 вступників розпочнуть навчання на медичних, фармацевтичних і ветеринарних магістерських програмах після школи.

До аспірантури та програм підготовки докторів мистецтва зарахували 6410 осіб – на 11,2% більше, ніж минулого року. Понад 5200 із них отримали бюджетні місця.

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Державні гранти та вступ до прифронтових університетів

За словами міністра, понад половина вступників отримують державну підтримку у вигляді бюджетного навчання, переведення на бюджет або грантів для часткової оплати контракту.

У 2026 році грантову підтримку вперше поширили на магістратуру після бакалаврату. Базові розміри грантів становлять 27 або 40 тисяч гривень на навчальний рік.

Майже 73% зарахованих на бюджет на бакалаврат і медичну магістратуру отримали місце за своїм першим пріоритетом, а понад 93% – за одним із трьох найвищих пріоритетів.

Попри постійні російські атаки, університети прифронтових регіонів продовжують приймати студентів. Харківська область залишається серед лідерів за кількістю зарахувань. Також вступників набирають заклади Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Миколаївської областей.

У МОН наголошують, що збільшення кількості студентів та інтересу до технічних спеціальностей має важливе значення для відновлення української економіки й інфраструктури.

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