Удар РФ по трассе под Киевом: погиб водитель шаттла Национального военного мемориального кладбища

Во время утренней атаки РФ на автодороге Киев-Одесса в Фастовском районе погиб водитель шаттла Национального военного мемориального кладбища Андрей. Автобус получил повреждения в результате вражеского удара, пассажиры не пострадали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НВМК.

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"Во время утренней российской атаки на автодороге М-05 Киев-Одесса погиб Андрей - водитель шаттла, который оказывал услуги по перевозке из Киева на Национальное военное мемориальное кладбище. Он выполнял рейс, когда автобус получил повреждения в результате вражеского удара. Андрей был за рулем. Помогал людям добраться до Мемориала, где похоронены их родные и соратники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент атаки в шаттле находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

В настоящее время движение шаттла приостановлено, а о возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.

Что известно?

Утром 20 октябрязафиксировано попадание вражеского беспилотника вблизи автодороги Киев-Одесса в поселке Чабаны, недалеко от одного из торговых центров.

По предварительным данным, три человека погибли, еще четверо получили ранения. Информация о количестве пострадавших уточняется.

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