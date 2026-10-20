Удар РФ по трасі під Києвом: загинув водій шатлу Національного військового меморіального кладовища

Під час ранкової атаки РФ на автодорозі Київ-Одеса у Фастівському районі загинув водій шатлу Національного військового меморіального кладовища Андрій. Автобус зазнав пошкоджень від ворожого удару, пасажири не постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомили у НВМК.

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"Під час ранкової російської атаки, на автодорозі М-05 Київ-Одеса загинув Андрій – водій шатлу, який надавав послуги з перевезення з Києва до Національного військового меморіального кладовища. Він виконував рейс, коли автобус зазнав пошкоджень унаслідок ворожого удару. Андрій був за кермом. Допомагав людям дістатися до Меморіалу, де поховані їхні рідні та побратими", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в момент атаки в шатлі перебували пасажири, але ніхто з них не постраждав.

Наразі рух шатлу призупинено, а про відновлення рейсів буде повідомлено додатково.

Що відомо?

Зранку 20 жовтня зафіксовано влучання ворожого безпілотника поблизу автодороги Київ-Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо дістали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

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