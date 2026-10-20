Россия атаковала склад в Запорожье: ранены трое человек. ФОТО

Днём 20 октября российские захватчики нанесли удары по складскому помещению в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

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Среди раненых — двое мужчин в возрасте 38 и 44 лет и 53-летняя женщина.

38-летний мужчина получил ранение в руку. Ему оказали медицинскую помощь на месте.

44-летнего мужчину с травмой глаза направили в больницу.

53-летняя женщина получила осколочную травму.

Последствия атаки





Удары РФ по складам в октябре

В течение октября российские войска атаковали складские и логистические объекты в нескольких регионах Украины.

Под ударами оказались склады книг, автотоваров, сельскохозяйственной продукции и гражданских предприятий. В результате атак возникали пожары, уничтожены товарные запасы, есть погибшие и раненые.

Утром 20 октября враг нанес удар по складу в Днепре. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения. Двое пострадавших госпитализированы, один из них находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами всего тела. Пожар ликвидировали спасатели.

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