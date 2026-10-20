Росія атакувала склад у Запоріжжі: поранені троє людей. ФОТО
Вдень 20 жовтня російські загарбники завдали ударів по складському приміщенню у Запоріжжі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о.голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Серед поранених - двоє чоловіків віком 38 і 44 роки та 53-річна жінка.
38-річний чоловік дістав поранення руки. Медичну допомогу йому надали на місці.
44-річного чоловіка з травмою ока направили до лікарні.
53-річна жінка дістала уламкову травму.
Наслідки атаки
Удари РФ по складах у жовтні
Упродовж жовтня російські війська атакували складські та логістичні об’єкти в кількох регіонах України.
Під ударами опинилися склади книжок, автотоварів, сільськогосподарської продукції та цивільних підприємств. Внаслідок атак виникали пожежі, знищено товарні запаси, є загиблі та поранені.
Зранку 20 жовтня ворог завдав удару по складу у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень. Двоє постраждалих госпіталізовані, один із них перебуває у вкрай важкому стані з опіками всього тіла. Пожежу ліквідували рятувальники.
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