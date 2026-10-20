Молдова опровергла отправку Украине ноты протеста из-за преследования беглеца на Днестре

Министерство иностранных дел Молдовы опровергло заявление председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Лилианы Карпа о якобы направленной Украине ноте протеста. Речь идет о случае незаконного пересечения границы двумя украинскими военнослужащими во время преследования гражданина Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на молдавское издание Timpul.

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По имеющейся информации, двое украинских военных пересекли государственную границу Молдовы на моторной лодке, пытаясь задержать украинца, который бежал на молдавскую территорию.

После инцидента Лилиан Карп заявил, что Кишинев направил Киеву ноту протеста. Однако в молдавском внешнеполитическом ведомстве эту информацию опровергли.

"Министерство иностранных дел отмечает, что урегулирование данного случая не предусматривало направления ноты протеста. Соответствующие вопросы обсуждаются через институциональные каналы коммуникации между компетентными органами", — сообщили в МИД Молдовы.

Таким образом, согласно официальной позиции молдавского министерства, ситуация обсуждается без направления дипломатической ноты.

Карп также отмечал, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину было зафиксировано несколько случаев незаконного пересечения украинскими гражданами границы с Молдовой.

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Что предшествовало

В Молдове задержали двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу во время преследования нарушителя на моторной лодке.

Инцидент произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников на моторной лодке пересекли государственную границу во время задержания гражданина Украины.

На место прибыл патруль пограничной полиции Молдовы и задержал двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.

18 октября в ГПСУ заявили, что двух украинских пограничников, которые 15 октября пересекли границу с Молдовой во время преследования нарушителя, вернули в Украину.

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