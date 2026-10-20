"Молдова заперечила надсилання Україні ноти протесту через переслідування втікача на Дністрі"

Міністерство закордонних справ Молдови спростувало заяву голови парламентського комітету з питань національної безпеки Ліліана Карпа про нібито направлену Україні ноту протесту. Йдеться про випадок незаконного перетину кордону двома українськими військовими під час переслідування громадянина України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на молдовське видання Timpul.

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За наявною інформацією, двоє українських військових перетнули державний кордон Молдови на моторному човні, намагаючись затримати українця, який утікав на молдовську територію.

Після інциденту Ліліан Карп заявив, що Кишинів надіслав Києву ноту протесту. Однак у молдовському зовнішньополітичному відомстві цю інформацію заперечили.

"Міністерство закордонних справ зазначає, що вирішення цього випадку не передбачало надсилання ноти протесту. Відповідні питання обговорюються через інституційні канали комунікації між компетентними органами", – повідомили в МЗС Молдови.

Таким чином, за офіційною позицією молдовського міністерства, ситуацію обговорюють без направлення дипломатичної ноти.

Карп також зазначав, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну фіксували кілька випадків незаконного перетину українськими громадянами кордону з Молдовою.

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Що передувало

У Молдові затримали двох українським прикордонників, які незаконно перетнули кордон під час переслідування порушника на моторному човні.

Інцидент стався 15 жовтня близько 15:00 поблизу села Голошниця. Двоє українських прикордонників на моторному човні перетнули державний кордон під час затримання громадянина України.

На місце прибув патруль прикордонної поліції Молдови та затримав двох українських прикордонників. Їх доправили до прикордонного штабу для проведення передбачених законом процедур.

18 жовтня у ДПСУ заявили, що двох українських прикордонників, які 15 жовтня перетнули кордон з Молдовою під час переслідування порушника, повернули в Україну.

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