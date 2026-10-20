Северная Корея показала Ким Чен Ына после слухов о кровоизлиянии в мозг и коме. ФОТОРЕПОРТАЖ

Северная Корея обнародовала фотографии своего лидера Ким Чен Ына на фоне сообщений о якобы серьезных проблемах со здоровьем. Ранее в СМИ распространились слухи о том, что глава КНДР мог перенести кровоизлияние в мозг и быть вывезен из страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и New York Post.

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По сообщению ЦТАК, 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На обнародованных фотографиях северокорейский лидер осматривает представленные товары и общается с работниками.

Впрочем, как отметило издание New York Post, точно неизвестно, когда именно были сделаны фотографии, опубликованные северокорейским государственным агентством.

Поэтому сама публикация не позволяет точно установить, когда именно Ким Чен Ын посетил мероприятие.







Что этому предшествовало?

Фотографии появились после сообщений британского таблоида The Sun, который со ссылкой на посты в социальных сетях написал о вероятном резком ухудшении здоровья лидера КНДР.

Источником сообщений стал китайский диссидент Ваньцзюнь Се, проживающий в США. Сначала он заявил, что Ким Чен Ын якобы умер, а Китай отправил в Пхеньян 9 тысяч военных из-за опасений политического кризиса.

Впоследствии диссидент изменил свои утверждения и сообщил, что лидер КНДР якобы перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, впал в кому и был перевезен в Пекин. По его словам, китайские врачи якобы не смогли спасти жизнь северокорейского лидера.

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