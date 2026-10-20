Северная Корея показала Ким Чен Ына после слухов о кровоизлиянии в мозг и коме. ФОТОРЕПОРТАЖ
Северная Корея обнародовала фотографии своего лидера Ким Чен Ына на фоне сообщений о якобы серьезных проблемах со здоровьем. Ранее в СМИ распространились слухи о том, что глава КНДР мог перенести кровоизлияние в мозг и быть вывезен из страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи и New York Post.
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По сообщению ЦТАК, 19 октября Ким Чен Ын посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне. На обнародованных фотографиях северокорейский лидер осматривает представленные товары и общается с работниками.
Впрочем, как отметило издание New York Post, точно неизвестно, когда именно были сделаны фотографии, опубликованные северокорейским государственным агентством.
Поэтому сама публикация не позволяет точно установить, когда именно Ким Чен Ын посетил мероприятие.
Что этому предшествовало?
Фотографии появились после сообщений британского таблоида The Sun, который со ссылкой на посты в социальных сетях написал о вероятном резком ухудшении здоровья лидера КНДР.
Источником сообщений стал китайский диссидент Ваньцзюнь Се, проживающий в США. Сначала он заявил, что Ким Чен Ын якобы умер, а Китай отправил в Пхеньян 9 тысяч военных из-за опасений политического кризиса.
Впоследствии диссидент изменил свои утверждения и сообщил, что лидер КНДР якобы перенес тяжелое кровоизлияние в мозг, впал в кому и был перевезен в Пекин. По его словам, китайские врачи якобы не смогли спасти жизнь северокорейского лидера.
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"Якщо чутка про Кім Чен Ина справдиться і він раптово помре через хворобу, що буде у та з КНДР?
По-перше, не розголошуватимуть про смерть.
Корейське керівництво спершу має підтвердити кілька речей: кому підкоряється столична охорона, кому армія, кому органи безпеки, хто здатен скликати вищий партійний актив на зустріч. Також потрібно з'ясувати, хто очолить організацію похорону, хто стоятиме попереду, хто зможе приймати армійських генералів.
Якщо ці питання не узгоджені, а вже поспішно оголосити всьому народу про смерть найвищого лідера - це означає одночасно вивільнити тривогу всіх.
По-друге, є ймовірність, що Кім Чжу Е висунуть на передній план як наступницю, щоб продовжити династію Кімів, а тітка разом із партійними та військовими верхівками керуватиме ззаду, подібно до регентства за ширмою.
По-третє, Кім Йо Чжон буде ключовою фігурою; якщо справді виникне раптовий вакуум влади, вона має більше шансів вийти вперед і взяти справи в свої руки, ніж дитина.
Але чи зможе вона утриматися при владі - залежить від того, чи підтримують її ті, хто контролює армію, охорону, кадрову політику та органи безпеки.
Вона може успадкувати владу сама, або висувати небогу на чолі, або ділити владу з кількома ключовими верхівками. Я вважаю, що найімовірніший варіант - висування небоги.
По-четверте, північнокорейське керівництво навряд чи бажатиме краху династії Кімів.
Генерали пов'язані з чинним режимом своїми будинками, привілеями, перспективами для родин, а то й самим життям. Якщо країну розвалити, хто гарантує, що вони продовжать жити в нинішній розкоші? І чи не розправляться з ними конкуренти?
Тоді боротьба за владу перетвориться на боротьбу за виживання: хто тримає зброю, той і має право голосу.
По-п'яте, Китай, найімовірніше, прагнутиме насамперед стабілізувати КНДР.
Пекін не захоче, щоб на кордоні раптово з'явилася маса біженців, не бажає втратити контроль над ядерними об'єктами й насторожиться щодо різкої зміни військового балансу на півострові. Росія також зацікавлена в збереженні статус-кво.
Нарешті, чи покращиться життя звичайних північних корейців через це?
Я думаю, ні.
Нові лідери, чим менше матимуть авторитету, тим більше наголошуватимуть на лояльності. Верхівка, чим більше нервуватиме, тим сильніше посилюватиме контроль знизу. Уся країна займатиметься трауром, установи - демонстрацією вірності, а прості люди, як і раніше, щодня виходити шукати їжу, обережно стримуючи язика, щоб не сказати зайвого слова.
Звісно, смерть Кім Чен Ина може принести цій країні зміни. Але одна людина померла, а армія, партійний апарат і органи безпеки, що забезпечують панування, залишилися; ті, хто живе за цією системою, теж на місці.
Для простих північних корейців кінець з кінців буде таким: ледве дочекалися, поки один відійде, - і ось новому лідеру треба вчити його велич. Висота прикордонних мурів не зменшиться ні на міліметр, а мінні поля не стануть меншими ні на крок."
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