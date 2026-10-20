Північна Корея показала Кім Чен Ина після чуток про крововилив у мозок і кому. ФОТОрепортаж
Північна Корея оприлюднила фотографії свого лідера Кім Чен Ина на тлі повідомлень про нібито серйозні проблеми з його здоров'ям. Раніше в медіа поширилися чутки, що очільник КНДР міг перенести крововилив у мозок та бути вивезеним із країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї та New York Post.
Подробиці
За повідомленням ЦТАК, 19 жовтня Кім Чен Ин відвідав виставку одягу та взуття у Пхеньяні. На оприлюднених світлинах північнокорейський лідер оглядає представлені товари та спілкується з працівниками.
Втім, як звернуло увагу видання New York Post, достеменно невідомо, коли саме були зроблені фотографії, опубліковані північнокорейським державним агентством.
Тому сама публікація не дає змоги достеменно встановити, коли саме Кім Чен Ин відвідав захід.
Що передувало?
Світлини з’явилися після повідомлень британського таблоїда The Sun, який із посиланням на дописи в соціальних мережах написав про ймовірне різке погіршення здоров’я керівника КНДР.
Джерелом повідомлень став китайський дисидент Ваньцзюнь Сє, який проживає у США. Спочатку він заявив, що Кім Чен Ин нібито помер, а Китай відправив до Пхеньяна 9 тисяч військових через побоювання політичної кризи.
Згодом дисидент змінив свої твердження та повідомив, що лідер КНДР нібито переніс тяжкий крововилив у мозок, впав у кому й був перевезений до Пекіна. За його словами, китайські лікарі нібито не змогли врятувати життя північнокорейського керівника.
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"Якщо чутка про Кім Чен Ина справдиться і він раптово помре через хворобу, що буде у та з КНДР?
По-перше, не розголошуватимуть про смерть.
Корейське керівництво спершу має підтвердити кілька речей: кому підкоряється столична охорона, кому армія, кому органи безпеки, хто здатен скликати вищий партійний актив на зустріч. Також потрібно з'ясувати, хто очолить організацію похорону, хто стоятиме попереду, хто зможе приймати армійських генералів.
Якщо ці питання не узгоджені, а вже поспішно оголосити всьому народу про смерть найвищого лідера - це означає одночасно вивільнити тривогу всіх.
По-друге, є ймовірність, що Кім Чжу Е висунуть на передній план як наступницю, щоб продовжити династію Кімів, а тітка разом із партійними та військовими верхівками керуватиме ззаду, подібно до регентства за ширмою.
По-третє, Кім Йо Чжон буде ключовою фігурою; якщо справді виникне раптовий вакуум влади, вона має більше шансів вийти вперед і взяти справи в свої руки, ніж дитина.
Але чи зможе вона утриматися при владі - залежить від того, чи підтримують її ті, хто контролює армію, охорону, кадрову політику та органи безпеки.
Вона може успадкувати владу сама, або висувати небогу на чолі, або ділити владу з кількома ключовими верхівками. Я вважаю, що найімовірніший варіант - висування небоги.
По-четверте, північнокорейське керівництво навряд чи бажатиме краху династії Кімів.
Генерали пов'язані з чинним режимом своїми будинками, привілеями, перспективами для родин, а то й самим життям. Якщо країну розвалити, хто гарантує, що вони продовжать жити в нинішній розкоші? І чи не розправляться з ними конкуренти?
Тоді боротьба за владу перетвориться на боротьбу за виживання: хто тримає зброю, той і має право голосу.
По-п'яте, Китай, найімовірніше, прагнутиме насамперед стабілізувати КНДР.
Пекін не захоче, щоб на кордоні раптово з'явилася маса біженців, не бажає втратити контроль над ядерними об'єктами й насторожиться щодо різкої зміни військового балансу на півострові. Росія також зацікавлена в збереженні статус-кво.
Нарешті, чи покращиться життя звичайних північних корейців через це?
Я думаю, ні.
Нові лідери, чим менше матимуть авторитету, тим більше наголошуватимуть на лояльності. Верхівка, чим більше нервуватиме, тим сильніше посилюватиме контроль знизу. Уся країна займатиметься трауром, установи - демонстрацією вірності, а прості люди, як і раніше, щодня виходити шукати їжу, обережно стримуючи язика, щоб не сказати зайвого слова.
Звісно, смерть Кім Чен Ина може принести цій країні зміни. Але одна людина померла, а армія, партійний апарат і органи безпеки, що забезпечують панування, залишилися; ті, хто живе за цією системою, теж на місці.
Для простих північних корейців кінець з кінців буде таким: ледве дочекалися, поки один відійде, - і ось новому лідеру треба вчити його велич. Висота прикордонних мурів не зменшиться ні на міліметр, а мінні поля не стануть меншими ні на крок."
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