Північна Корея показала Кім Чен Ина після чуток про крововилив у мозок і кому. ФОТОрепортаж

Північна Корея оприлюднила фотографії свого лідера Кім Чен Ина на тлі повідомлень про нібито серйозні проблеми з його здоров'ям. Раніше в медіа поширилися чутки, що очільник КНДР міг перенести крововилив у мозок та бути вивезеним із країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї та New York Post.

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Подробиці

За повідомленням ЦТАК, 19 жовтня Кім Чен Ин відвідав виставку одягу та взуття у Пхеньяні. На оприлюднених світлинах північнокорейський лідер оглядає представлені товари та спілкується з працівниками.

Втім, як звернуло увагу видання New York Post, достеменно невідомо, коли саме були зроблені фотографії, опубліковані північнокорейським державним агентством.

Тому сама публікація не дає змоги достеменно встановити, коли саме Кім Чен Ин відвідав захід.







Що передувало?

Світлини з’явилися після повідомлень британського таблоїда The Sun, який із посиланням на дописи в соціальних мережах написав про ймовірне різке погіршення здоров’я керівника КНДР.

Джерелом повідомлень став китайський дисидент Ваньцзюнь Сє, який проживає у США. Спочатку він заявив, що Кім Чен Ин нібито помер, а Китай відправив до Пхеньяна 9 тисяч військових через побоювання політичної кризи.

Згодом дисидент змінив свої твердження та повідомив, що лідер КНДР нібито переніс тяжкий крововилив у мозок, впав у кому й був перевезений до Пекіна. За його словами, китайські лікарі нібито не змогли врятувати життя північнокорейського керівника.

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